Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı: İki bölgede toz taşınımı hava kalitesini düşürecek
06:39 22.05.2025 (güncellendi: 06:40 22.05.2025)
© AA / Erçin ErtürkSıcak hava
© AA / Erçin Ertürk
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Hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor, termometreler birçok ilde 30 dereceyi zorlayacak. Ege ve Marmara'nın güney batısında yer yer toz taşınımı etkili olacak, hava kalitesi düşecek. Akdeniz bölgesinde Adana'da hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs Perşembe günü için son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus görülebilirken, Ege ve Marmara’da zaman zaman toz taşınımı yaşanması bekleniyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Rüzgar hafif esecek
Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar – 29°C, az bulutlu
Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık
İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık
Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık
İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık
Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.
AKDENİZ
Adana – 36°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık
Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C, az bulutlu
Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.
Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık
Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C, az bulutlu
Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.
İÇ ANADOLU
Ankara – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya – 31°C, az bulutlu
Nevşehir – 27°C, az bulutlu
Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya – 31°C, az bulutlu
Nevşehir – 27°C, az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya – 32°C, az bulutlu
Van – 22°C, az bulutlu
Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya – 32°C, az bulutlu
Van – 22°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık
Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık
Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık