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Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı: İki bölgede toz taşınımı hava kalitesini düşürecek
Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı: İki bölgede toz taşınımı hava kalitesini düşürecek
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Meteoroloji’ye göre 22 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30°C’nin üzerine çıkıyor. Ege ve Marmara’da toz taşınımı hava kalitesini düşürebilir. Detaylı bölge bölge hava durumu burada.
2025-05-22T06:39+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs Perşembe günü için son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus görülebilirken, Ege ve Marmara’da zaman zaman toz taşınımı yaşanması bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyorHava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.Rüzgar hafif esecekRüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutluEdirne – 31°C, parçalı ve az bulutluİstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutluKırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutluBölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EGEAfyonkarahisar – 29°C, az bulutluDenizli – 34°C, az bulutlu ve açıkİzmir – 33°C, parçalı ve az bulutluMuğla – 32°C, az bulutlu ve açıkKuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.AKDENİZAdana – 36°C, parçalı ve az bulutluAntalya – 30°C, az bulutlu ve açıkHatay – 30°C, parçalı ve az bulutluIsparta – 30°C, az bulutluSabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.İÇ ANADOLUAnkara – 29°C, parçalı ve az bulutluEskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutluKonya – 31°C, az bulutluNevşehir – 27°C, az bulutluBATI KARADENİZBolu – 29°C, parçalı ve az bulutluKastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutluSinop – 22°C, parçalı ve az bulutluZonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 31°C, parçalı ve az bulutluRize – 20°C, parçalı ve az bulutluSamsun – 22°C, parçalı ve az bulutluTrabzon – 19°C, parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DOĞU ANADOLUErzurum – 22°C, parçalı ve az bulutluKars – 22°C, parçalı ve az bulutluMalatya – 32°C, az bulutluVan – 22°C, az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açıkGaziantep – 34°C, az bulutlu ve açıkMardin – 32°C, az bulutlu ve açıkSiirt – 33°C, az bulutlu ve açık
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22 mayıs hava durumu, bugün hava nasıl, ege marmara toz taşınımı, hava sıcaklığı 30 derece, adana hava durumu 36 derece, meteoroloji hava tahmini, türkiye genelinde hava durumu, yağış var mı, sis pus uyarısı, hava kalitesi uyarısı
22 mayıs hava durumu, bugün hava nasıl, ege marmara toz taşınımı, hava sıcaklığı 30 derece, adana hava durumu 36 derece, meteoroloji hava tahmini, türkiye genelinde hava durumu, yağış var mı, sis pus uyarısı, hava kalitesi uyarısı

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı: İki bölgede toz taşınımı hava kalitesini düşürecek

06:39 22.05.2025 (güncellendi: 06:40 22.05.2025)
© AA / Erçin ErtürkSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor, termometreler birçok ilde 30 dereceyi zorlayacak. Ege ve Marmara'nın güney batısında yer yer toz taşınımı etkili olacak, hava kalitesi düşecek. Akdeniz bölgesinde Adana'da hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs Perşembe günü için son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus görülebilirken, Ege ve Marmara’da zaman zaman toz taşınımı yaşanması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Rüzgar hafif esecek

Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Balıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar – 29°C, az bulutlu
Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık
İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık
Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.

AKDENİZ

Adana – 36°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık
Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C, az bulutlu
Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.

İÇ ANADOLU

Ankara – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya – 31°C, az bulutlu
Nevşehir – 27°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya – 32°C, az bulutlu
Van – 22°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık
Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık
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