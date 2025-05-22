https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/hava-sicakliklari-30-dereceyi-asti-iki-bolgede-toz-tasinimi-hava-kalitesini-dusurecek-1096411931.html

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı: İki bölgede toz taşınımı hava kalitesini düşürecek

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı: İki bölgede toz taşınımı hava kalitesini düşürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’ye göre 22 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30°C’nin üzerine çıkıyor. Ege ve Marmara’da toz taşınımı hava kalitesini düşürebilir. Detaylı bölge bölge hava durumu burada.

2025-05-22T06:39+0300

2025-05-22T06:39+0300

2025-05-22T06:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs Perşembe günü için son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus görülebilirken, Ege ve Marmara’da zaman zaman toz taşınımı yaşanması bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyorHava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.Rüzgar hafif esecekRüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutluEdirne – 31°C, parçalı ve az bulutluİstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutluKırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutluBölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EGEAfyonkarahisar – 29°C, az bulutluDenizli – 34°C, az bulutlu ve açıkİzmir – 33°C, parçalı ve az bulutluMuğla – 32°C, az bulutlu ve açıkKuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.AKDENİZAdana – 36°C, parçalı ve az bulutluAntalya – 30°C, az bulutlu ve açıkHatay – 30°C, parçalı ve az bulutluIsparta – 30°C, az bulutluSabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.İÇ ANADOLUAnkara – 29°C, parçalı ve az bulutluEskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutluKonya – 31°C, az bulutluNevşehir – 27°C, az bulutluBATI KARADENİZBolu – 29°C, parçalı ve az bulutluKastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutluSinop – 22°C, parçalı ve az bulutluZonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 31°C, parçalı ve az bulutluRize – 20°C, parçalı ve az bulutluSamsun – 22°C, parçalı ve az bulutluTrabzon – 19°C, parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DOĞU ANADOLUErzurum – 22°C, parçalı ve az bulutluKars – 22°C, parçalı ve az bulutluMalatya – 32°C, az bulutluVan – 22°C, az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açıkGaziantep – 34°C, az bulutlu ve açıkMardin – 32°C, az bulutlu ve açıkSiirt – 33°C, az bulutlu ve açık

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