https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/efsanevi-solist-jim-morrisonin-37-yil-once-mezarindan-kaybolan-mermer-bustu-pariste-ortaya-cikti-1096399014.html

Efsanevi solist Jim Morrison'ın 37 yıl önce mezarından kaybolan mermer büstü Paris'te ortaya çıktı

Efsanevi solist Jim Morrison'ın 37 yıl önce mezarından kaybolan mermer büstü Paris'te ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

1980'lerin efsanevi müzik grubu The Doors'un solisti ve söz yazarı Jim Morrison'ın ölümünün 10. yılına özel yapılan ve mezarlığa konulduktan kısa bir süre... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T14:24+0300

2025-05-21T14:24+0300

2025-05-21T14:24+0300

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The Doors'un efsanevi solisti Jim Morrison'ın mezarını süsleyen ve 1988 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan mermer büst, tam 37 yıl sonra Fransa'da bir evin bodrumunda bulundu.Fransa'da mali ve yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülen bir soruşturma sırasında polis ekipleri tarafından bulunan büst, Paris'te bir iş insanının evinde ele geçirildi. Üzerinde bazı hasarlar ve grafiti izleri bulunan büstün, Jim Morrison'ın mezarlığından kaybolan büst olduğu kısa sürede doğrulandı.Paris'teki ünlü Père Lachaise Mezarlığı’nda yer alan Morrison mezarına, 1981 yılında Hırvat heykeltıraş Mladen Mikulin tarafından yapılan büst, sanatçının ölümünün 10. yılına özel olarak yerleştirilmişti. Ancak kısa bir süre sonra çalınan büst, yıllar boyunca bulunamadı ve hayranları için bir efsaneye dönüştü.1971'de 27 yaşında Paris'te hayatını kaybeden Morrison, bu mezarlıkta toprağa verilmişti. Mezarı, zamanla hayranların akınına uğrayan bir anı mekanına dönüştü. Mezar defalarca tahribata uğradı; çalınan büst de bu vandalizmin en sembolik örneklerinden biriydi.Hayranları, şimdi büstün tekrar mezara yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini merak ediyor.

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