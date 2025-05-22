https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ege-denizinde-6-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096412336.html

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD'dan yapılan açıklamada merkezi Ege Denizi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 6.19 olarak kaydedildi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T06:52+0300

2025-05-22T06:52+0300

2025-05-22T08:52+0300

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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) merkez üssü Ege Denizi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 6.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 17.7 km olarak açıklandı. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD verilerine göre deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.İzmir Valisi Elban'dan açıklamaDepremin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban açıklama yaptı. 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini dile getiren Elban, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/istanbulda-40-buyuklugunde-deprem-1096375729.html

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