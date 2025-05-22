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Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD'dan yapılan açıklamada merkezi Ege Denizi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 6.19 olarak kaydedildi. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) merkez üssü Ege Denizi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 6.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 17.7 km olarak açıklandı. Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD verilerine göre deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.İzmir Valisi Elban'dan açıklamaDepremin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban açıklama yaptı. 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini dile getiren Elban, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/istanbulda-40-buyuklugunde-deprem-1096375729.html
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ege denizi, deprem, afad
ege denizi, deprem, afad

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

06:52 22.05.2025 (güncellendi: 08:52 22.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Fotoğraf
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AFAD'dan yapılan açıklamada merkezi Ege Denizi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 6.19 olarak kaydedildi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) merkez üssü Ege Denizi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 6.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 17.7 km olarak açıklandı.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
© Fotoğraf : AFADDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
Deprem
© Fotoğraf : AFAD
AFAD verilerine göre deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

İzmir Valisi Elban'dan açıklama

Depremin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban açıklama yaptı. 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini dile getiren Elban, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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