https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/istanbulda-40-buyuklugunde-deprem-1096375729.html

İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bu akşam saat 23.36'da Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T23:49+0300

2025-05-20T23:49+0300

2025-05-21T00:21+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

marmara depremi

marmara denizi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında saat 23:36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23.6 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtildi.Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 23.36’da 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 14.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.'Deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde'Marmara Denizi’nde, Silivri-Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, depremin kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok'Öte yandan, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan ise “4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok” dedi. Uzmanların farklı değerlendirmeleri, Marmara’daki deprem tehlikesine dair kamuoyundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html

marmara denizi

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Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), marmara depremi, marmara denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)