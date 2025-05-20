https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/istanbulda-40-buyuklugunde-deprem-1096375729.html
İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bu akşam saat 23.36'da Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T23:49+0300
2025-05-20T23:49+0300
2025-05-21T00:21+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
marmara depremi
marmara denizi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında saat 23:36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23.6 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtildi.Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 23.36’da 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 14.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.'Deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde'Marmara Denizi’nde, Silivri-Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, depremin kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok'Öte yandan, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan ise “4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok” dedi. Uzmanların farklı değerlendirmeleri, Marmara’daki deprem tehlikesine dair kamuoyundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/deprem-sonrasi-istanbulda-gayrimenkul-haritasi-degisti-fay-hattindan-uzak-bu-5-ilce-araniyor-1096268973.html
marmara denizi
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), marmara depremi, marmara denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), marmara depremi, marmara denizi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem
23:49 20.05.2025 (güncellendi: 00:21 21.05.2025)
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), bu akşam saat 23.36'da Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23.6 kilometre uzaklıkta yer aldı.
Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında saat 23:36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23.6 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem saat 23.36’da 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 14.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
'Deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde'
Marmara Denizi’nde, Silivri-Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, depremin kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan’dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun.
'4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok'
Öte yandan, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan ise “4.2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok” dedi. Uzmanların farklı değerlendirmeleri, Marmara’daki deprem tehlikesine dair kamuoyundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.