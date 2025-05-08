https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/justin-timberlake-konseri-biletleri-satisa-cikti-biletler-ne-kadar-1096063296.html
Justin Timberlake konseri biletleri satışa çıktı: Biletler ne kadar?
Justin Timberlake konseri biletleri satışa çıktı: Biletler ne kadar?
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake İstanbul'a sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü ismin konser biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatlarının da sosyal... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T15:49+0300
2025-05-08T15:49+0300
2025-05-08T15:50+0300
yaşam
justin timberlake
konser
i̇stanbul
bilet
bilet satışı
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Beş yıl sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olan Justin Timberlake konseri büyük bir heyecanla beklenirken biletler de satışa çıktı. Ünlü ismin konser bileti fiyatları 3 bin 500 lira ile 22 bin lira arasında değişiyor. 'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamındaki İstanbul'a gelecek olan Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.Justin Timberlake konser biletleri ne kadar?Bugün satışa çıkan etkinliğin biletlerine ise ilgi büyük. Peki konser biletleri ne kadar?Justin Timberlake İstanbul konseri bilet fiyatları 3.500 TL ile 22.000 TL arasında değişiyor. VIP alanlar ve özel lounge bölümler için ise daha yüksek fiyatlar söz konusu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/justin-timberlakein-istanbul-konseri-icin-ozel-kulis-istekleri-ortaya-cikti-1095995335.html
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justin timberlake, justin timberlake konseri ne zaman, justin timberlake istanbul konseri, justin timberlake konseri bilet fiyatları, justin timberlake konseri satışa çıktı mı
Justin Timberlake konseri biletleri satışa çıktı: Biletler ne kadar?
15:49 08.05.2025 (güncellendi: 15:50 08.05.2025)
Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake İstanbul'a sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü ismin konser biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatlarının da sosyal medyada gündem oldu.
Beş yıl sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşacak olan Justin Timberlake konseri büyük bir heyecanla beklenirken biletler de satışa çıktı. Ünlü ismin konser bileti fiyatları 3 bin 500 lira ile 22 bin lira arasında değişiyor.
'The Forget Tomorrow World Tour' kapsamındaki İstanbul'a gelecek olan Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşacak.
Justin Timberlake konser biletleri ne kadar?
Bugün satışa çıkan etkinliğin biletlerine ise ilgi büyük. Peki konser biletleri ne kadar?
Justin Timberlake İstanbul konseri bilet fiyatları 3.500 TL ile 22.000 TL arasında değişiyor. VIP alanlar ve özel lounge bölümler için ise daha yüksek fiyatlar söz konusu olacak.