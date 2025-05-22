https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cristiano-ronaldonun-biyolojik-yasi-28-cikti-50-yasina-kadar-futbol-oynayacak-1096427184.html
Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 28 çıktı: 50 yaşına kadar futbol oynayacak
Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 28 çıktı: 50 yaşına kadar futbol oynayacak
Sputnik Türkiye
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, fitness teknolojisi şirketi WHOOP'un gerçekleştirdiği testler sonucunda biyolojik yaşının 28.9 olduğunu öğrendi. Bu çarpıcı... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T13:52+0300
2025-05-22T13:52+0300
2025-05-22T13:52+0300
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cristiano ronaldo
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futbol
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Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, fitness takip şirketi WHOOP tarafından yapılan testlerde biyolojik yaşının 28.9 olduğunu öğrendi. Bu sonuç, kronolojik yaşından 11 yıl daha genç olduğunu gösteriyor. Ronaldo, bu veriler ışığında kariyerine en az 10 yıl daha devam etmeyi planladığını açıkladı.Sıkı disiplin ve antrenman programıRonaldo'nun bu genç biyolojik yaşa sahip olmasının ardında, günde 4 saate varan antrenmanlar, yüksek proteinli diyet ve düzenli uyku gibi faktörler bulunuyor. Ayrıca, soğuk su terapileri ve kriyoterapi gibi yenilikçi yöntemlerle vücudunun toparlanmasını hızlandırıyor.Kariyerine devam etme kararlılığıBiyolojik yaşının genç çıkması, Ronaldo'nun futbol kariyerine olan bağlılığını pekiştirdi. Yıldız oyuncu, "Bu sonuçlar, en az 10 yıl daha futbol oynayabileceğimi gösteriyor," diyerek emeklilik planlarını ertelediğini belirtti.
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cristiano ronaldo, ronaldo, futbol
cristiano ronaldo, ronaldo, futbol
Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 28 çıktı: 50 yaşına kadar futbol oynayacak
40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, fitness teknolojisi şirketi WHOOP'un gerçekleştirdiği testler sonucunda biyolojik yaşının 28.9 olduğunu öğrendi. Bu çarpıcı sonuç, yıldız futbolcunun kariyerini en az 10 yıl daha sürdürebileceği yönündeki iddiasını güçlendirdi.
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, fitness takip şirketi WHOOP tarafından yapılan testlerde biyolojik yaşının 28.9 olduğunu öğrendi. Bu sonuç, kronolojik yaşından 11 yıl daha genç olduğunu gösteriyor. Ronaldo, bu veriler ışığında kariyerine en az 10 yıl daha devam etmeyi planladığını açıkladı.
Sıkı disiplin ve antrenman programı
Ronaldo'nun bu genç biyolojik yaşa sahip olmasının ardında, günde 4 saate varan antrenmanlar, yüksek proteinli diyet ve düzenli uyku gibi faktörler bulunuyor. Ayrıca, soğuk su terapileri ve kriyoterapi gibi yenilikçi yöntemlerle vücudunun toparlanmasını hızlandırıyor.
Kariyerine devam etme kararlılığı
Biyolojik yaşının genç çıkması, Ronaldo'nun futbol kariyerine olan bağlılığını pekiştirdi. Yıldız oyuncu, "Bu sonuçlar, en az 10 yıl daha futbol oynayabileceğimi gösteriyor," diyerek emeklilik planlarını ertelediğini belirtti.