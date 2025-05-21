https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/galatasarayda-osimhen-icin-cilgin-teklif-dursun-ozbek-tek-tek-acikladi-1096387497.html
Galatasaray'da Osimhen için 'çılgın teklif': Dursun Özbek tek tek açıkladı
Galatasaray'da Osimhen için 'çılgın teklif': Dursun Özbek tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harcama limitinin nasıl aşılacağını anlatan Özbek, Suudi... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T11:34+0300
2025-05-21T11:34+0300
2025-05-21T11:34+0300
galatasaray
suudi arabistan
osimhen
dursun özbek
spor
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Galatasaray’ın gündemindeki Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifle transfer piyasasını karıştırdı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yıldız futbolcunun 3 yıl için 120 milyon euro önerildiğini açıkladı. Özbek, “Avrupa ile rekabet edebiliriz ama Suudi kulüpleriyle bu ekonomik düzeyde rekabet imkansız” dedi.30 milyon euroluk harcama limiti nasıl aşılacak?Sarı-kırmızılı camianın merak ettiği bir diğer konu da Galatasaray'ın transfer harcama limiti. Özbek, "30 milyon euro" limitin sermaye artışı, oyuncu satışı ve sponsor gelirleriyle aşılabileceğini söyledi. "Geçtiğimiz yılki 80 milyon euroluk sponsorluk rekorunu bu sezon geçeceğiz" diyen Özbek, mağazacılık gelirlerinin de yükselişte olduğunu belirtti.Şampiyonlar Ligi ve 6. yıldız öncelikli hedeflerYeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde başarı hem de Süper Lig'de 6. yıldız hedefiyle yola çıkacaklarını açıklayan Özbek, "Avrupa her zaman önceliğimizdir. Ligde de ilk sezonumuzda bu hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi. Stratejilerinin netleşmesi için Osimhen’in kararını beklediklerini vurguladı.Başkanlığa devam edecek mi?Gelecek dönem için başkanlık planı sorulan Özbek, Galatasaray'ın geleneksel yönetim yapısına vurgu yaparak, “Camiamız kimi uygun görürse o kişi bu görevi üstlenir. Ben böyle bir beyan vermem, Galatasaray’da bu işler davetle olur” ifadelerini kullandı.Osimhen'in kararı kritik: 1-2 haftaya netleşecekGalatasaray’ın transfer stratejisini Osimhen’in vereceği karara göre belirleyeceğini ifade eden Özbek, “Galatasaray’da çok güzel günler geçirdi, bu sevgiyi başka yerde bulamaz. 1-2 hafta içinde kararını verecek” dedi. Yönetim, oyuncunun kalması ya da gitmesi durumuna göre alternatif planlar geliştirdi.
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galatasaray, suudi arabistan, osimhen, dursun özbek
galatasaray, suudi arabistan, osimhen, dursun özbek
Galatasaray'da Osimhen için 'çılgın teklif': Dursun Özbek tek tek açıkladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harcama limitinin nasıl aşılacağını anlatan Özbek, Suudi Arabistan'dan gelen 120 milyon euroluk teklifi de duyurdu. Yeni sezonda Avrupa ve 6. yıldız hedeflerini de paylaşan Özbek, stratejiyi Osimhen’in kararına bağladı.
Galatasaray’ın gündemindeki Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifle transfer piyasasını karıştırdı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yıldız futbolcunun 3 yıl için 120 milyon euro önerildiğini açıkladı. Özbek, “Avrupa ile rekabet edebiliriz ama Suudi kulüpleriyle bu ekonomik düzeyde rekabet imkansız” dedi.
30 milyon euroluk harcama limiti nasıl aşılacak?
Sarı-kırmızılı camianın merak ettiği bir diğer konu da Galatasaray'ın transfer harcama limiti
. Özbek, "30 milyon euro" limitin sermaye artışı, oyuncu satışı ve sponsor gelirleriyle aşılabileceğini söyledi. "Geçtiğimiz yılki 80 milyon euroluk sponsorluk rekorunu bu sezon geçeceğiz" diyen Özbek, mağazacılık gelirlerinin de yükselişte olduğunu belirtti.
Şampiyonlar Ligi ve 6. yıldız öncelikli hedefler
Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi
'nde başarı hem de Süper Lig'de 6. yıldız
hedefiyle yola çıkacaklarını açıklayan Özbek, "Avrupa her zaman önceliğimizdir. Ligde de ilk sezonumuzda bu hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi. Stratejilerinin netleşmesi için Osimhen’in
kararını beklediklerini vurguladı.
Başkanlığa devam edecek mi?
Gelecek dönem için başkanlık planı sorulan Özbek, Galatasaray'ın geleneksel yönetim yapısına vurgu yaparak, “Camiamız kimi uygun görürse o kişi bu görevi üstlenir. Ben böyle bir beyan vermem, Galatasaray’da bu işler davetle olur” ifadelerini kullandı.
Osimhen'in kararı kritik: 1-2 haftaya netleşecek
Galatasaray’ın transfer stratejisini Osimhen’in vereceği karara göre belirleyeceğini ifade eden Özbek, “Galatasaray’da çok güzel günler geçirdi, bu sevgiyi başka yerde bulamaz. 1-2 hafta içinde kararını verecek” dedi. Yönetim, oyuncunun kalması ya da gitmesi durumuna göre alternatif planlar geliştirdi.