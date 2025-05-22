https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/beyaz-saray-trump-ve-putin-arasinda-yeni-bir-gorusme-olasiligini-degerlendiriyor-1096434085.html

'Beyaz Saray Trump ve Putin arasında yeni bir görüşme olasılığını değerlendiriyor'

'Beyaz Saray Trump ve Putin arasında yeni bir görüşme olasılığını değerlendiriyor'

Sputnik Türkiye

Trump’ın Putin ile yakınlaşmak istediği ve Beyaz Saray’ın iki lider arasında yeni bir görüşme düzenlemeyi değerlendirebileceği aktarıldı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T18:42+0300

2025-05-22T18:42+0300

2025-05-22T18:40+0300

dünya

atlantic

abd

donald trump

vladimir putin

görüşme

ukrayna

moskova

nadir toprak elementleri

beyaz saray

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Atlantic dergisi ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini ve Beyaz Saray'ın iki ülke liderleri arasında bir görüşme düzenlemeyi değerlendirebileceğini belirtti.Trump’ın Beyaz Saray'a döndükten sonra danışmanlarına Putin'le bir zirve planlamaya başlamaları talimatı verdiği bilgisine yer verilen haberde, “Trump Putin'le daha yakın ilişkiler kurmak istiyor ve Beyaz Saray'ın yakında bir görüşme olasılığını değerlendirmesi muhtemel” denildi.Atlantic'in kaynaklarına göre, olası görüşmede Ukrayna ihtilafının ele alınması beklenmiyor. ABD lideri Moskova ile ilişkileri normalleştirmek ve Rusya'dan ithal edilen nadir toprak elementlerini konu alacak bir ticaret anlaşmasını görüşmek istiyor.Bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile 2 saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası açıklama yapan Rus lider Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes de dahil olmak üzere bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abd-basini-trump-abnin-ukraynada-kosulsuz-ateskes-teklifini-reddetti-1096423647.html

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atlantic, abd, donald trump, vladimir putin, görüşme, ukrayna, moskova, nadir toprak elementleri, beyaz saray, rusya