https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/avcilar-giselerinden-otoyola-giris-ve-cikislar-6-gun-kapali-olacak-1096436393.html
Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün kapalı olacak
Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre serbest geçiş sistemi kurulması için yarın saat 23.00'den itibaren İstanbul'da Avrupa... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T21:58+0300
2025-05-22T21:58+0300
2025-05-22T21:58+0300
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi. KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının 23 Mayıs Cuma saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği açıklandı. Çalışma boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak, sürücüler Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-13-supheli-tutuklandi-1096434903.html
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avcılar, hadımköy, esenyurt
avcılar, hadımköy, esenyurt
Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün kapalı olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre serbest geçiş sistemi kurulması için yarın saat 23.00'den itibaren İstanbul'da Avrupa Otoyolu'nun Avcılar istasyonu kapalı olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi.
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının 23 Mayıs Cuma saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.
Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği açıklandı.
Çalışma boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak, sürücüler Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabilecek.