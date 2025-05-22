https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/avcilar-giselerinden-otoyola-giris-ve-cikislar-6-gun-kapali-olacak-1096436393.html

Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün kapalı olacak

Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün kapalı olacak

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre serbest geçiş sistemi kurulması için yarın saat 23.00'den itibaren İstanbul'da Avrupa... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T21:58+0300

2025-05-22T21:58+0300

2025-05-22T21:58+0300

türki̇ye

avcılar

hadımköy

esenyurt

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi. KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının 23 Mayıs Cuma saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği açıklandı. Çalışma boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak, sürücüler Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-13-supheli-tutuklandi-1096434903.html

türki̇ye

avcılar

hadımköy

esenyurt

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avcılar, hadımköy, esenyurt