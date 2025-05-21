https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/devlet-bahcelinin-komisyon-onerisi-komisyon-ne-zaman-kurulacak-nasil-calisacak-1096392891.html
Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisi: Komisyon ne zaman kurulacak, nasıl çalışacak?
Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisi: Komisyon ne zaman kurulacak, nasıl çalışacak?
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bir komisyon kurulmasını önermişti. Komisyon... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:12+0300
2025-05-21T13:12+0300
2025-05-21T13:12+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakma çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye sürecinde, 12 Mayıs’ta PKK silah bırakacağını açık açıkladı. 41 yıl sonra PKK’nın silah bırakacağını açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir öneri daha yaparak, sürecin TBMM çatısı altına taşınmasını istedi.Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi” adı altında TBMM bünyesinde bir Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını teklif etti. Bu komisyonun çalışma esaslarını ise 7 maddede sıraladı:Komisyon nasıl kurulacak?AK Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, komisyonun kurulma önerisi en kısa sürede değerlendirilerek harekete geçilecek. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan 'meclis başkanlığı' seçiminden sonra TBMM’nin gündemi komisyon kurulması olacak. Bu kapsamda siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirilmesi bekleniyor. MHP Liderinin önerisi kapsamında mecliste milletvekili bulunan her partinin en az bir üye ile komisyonda temsil edilmesi planlanıyor.Komisyon nasıl işleyecek?Bu komisyonun ihtisas komisyonu şeklinde kurumasına iç tüzük izin vermiyor. O nedenle bu komisyon özel yetkili bir komisyon olarak kurulabilecek. Bu komisyon için daha önce mecliste kurulan ve her siyasi partinin eşit olarak temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu örnek olarak gösteriliyor. Komisyon bu anlamada yasal bir bağlayıcılığı bulunmayacak fakat komisyonu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin alacağı yasa değişikliği önerileri mecliste gelecek. Edinilen bilgiye göre komisyonda kabul edilen bir yasa değişikliği öneri metni, ilgili ihtisas komisyonuna gönderilecek. Düzenleme üzerinde genel kabul olacağı için de ihtisas komisyonu ve genel kurul aşamalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.Hakikat komisyonu gibi olmayacak2013 yılında gündeme gelen çözüm süreci ile birlikte TBMM’de Hakikat Komisyonu kurulması önerilmişti. Bölgede yaşananları araştırması gündeme gelmişti. Devlet Bahçeli’nin önerdiği komisyon ise öncelikli olarak bu konuları ele almayacak.41 yıllık süreç içerisinde yaşananların nedenlerinden çok bu sürecin bitirilmesi sonrasında atılması gereken yasal adımları yeni kurulacak komisyonun ana konusunun oluşturacak. Suça karışmamış terör örgütü üyelerine ilişkin düzenlemeler, terörsüz Türkiye’nin yasal alt yapısı gibi konular komisyonun ele alacağı başlıklar arasında yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/dem-parti-heyeti-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-terorsuz-turkiye-sureci-hakkinda-gorusulecek-1096334440.html
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
terörsüz türkiye,türkiye'de barış,terörsüz gelecek,türkiye'de terörle mücadele,barış içinde yaşam, türkiye'de terörsüz bir gelecek mümkün mü, gençler için terörsüz türkiye hayali
terörsüz türkiye,türkiye'de barış,terörsüz gelecek,türkiye'de terörle mücadele,barış içinde yaşam, türkiye'de terörsüz bir gelecek mümkün mü, gençler için terörsüz türkiye hayali
Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisi: Komisyon ne zaman kurulacak, nasıl çalışacak?
Özel
Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bir komisyon kurulmasını önermişti. Komisyon, Anayasa Uyum Komisyonu’na benzer bir modelle kurulacak. Yasal düzenleme önerileri TBMM gündemine gelecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
PKK’nın silah bırakma çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye sürecinde, 12 Mayıs’ta PKK silah bırakacağını açık açıkladı. 41 yıl sonra PKK’nın silah bırakacağını açıklamasının ardından
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir öneri daha yaparak, sürecin TBMM çatısı altına taşınmasını istedi.
Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi” adı altında TBMM bünyesinde bir Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını teklif etti. Bu komisyonun çalışma esaslarını ise 7 maddede sıraladı:
Komisyonun 100 üyeden oluşması ve TBMM'de temsil edilen 16 siyasi partinin tamamının temsil edilmesi,
Her partinin en az bir üye ile temsil edilmesi; diğer üyelerin temsil oranlarına göre dağıtılması,
Her partinin, komisyon çalışmalarına katkı vermek üzere iki uzman görevlendirebilmesi,
Komisyonun kendi çalışma usul ve esaslarını belirlemesi,
Komisyon başkanlığını TBMM Başkanı’nın yürütmesi,
Kararların salt çoğunlukla alınması,
Alınan kararların yasa teklifine dönüştürülerek ihtisas komisyonları ve TBMM Genel Kuruluna sunulması.
Komisyon nasıl kurulacak?
AK Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, komisyonun kurulma önerisi en kısa sürede değerlendirilerek harekete geçilecek. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan 'meclis başkanlığı' seçiminden sonra TBMM’nin gündemi komisyon kurulması olacak.
Bu kapsamda siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirilmesi bekleniyor. MHP Liderinin önerisi kapsamında mecliste milletvekili bulunan her partinin en az bir üye ile komisyonda temsil edilmesi planlanıyor.
Komisyon nasıl işleyecek?
Bu komisyonun ihtisas komisyonu şeklinde kurumasına iç tüzük izin vermiyor. O nedenle bu komisyon özel yetkili bir komisyon olarak kurulabilecek. Bu komisyon için daha önce mecliste kurulan ve her siyasi partinin eşit olarak temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu örnek olarak gösteriliyor.
Komisyon bu anlamada yasal bir bağlayıcılığı bulunmayacak fakat komisyonu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin alacağı yasa değişikliği önerileri mecliste gelecek. Edinilen bilgiye göre komisyonda kabul edilen bir yasa değişikliği öneri metni, ilgili ihtisas komisyonuna gönderilecek.
Düzenleme üzerinde genel kabul olacağı için de ihtisas komisyonu ve genel kurul aşamalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.
Hakikat komisyonu gibi olmayacak
2013 yılında gündeme gelen çözüm süreci ile birlikte TBMM’de Hakikat Komisyonu kurulması önerilmişti. Bölgede yaşananları araştırması gündeme gelmişti. Devlet Bahçeli’nin önerdiği komisyon ise öncelikli olarak bu konuları ele almayacak.
41 yıllık süreç içerisinde yaşananların nedenlerinden çok bu sürecin bitirilmesi sonrasında atılması gereken yasal adımları yeni kurulacak komisyonun ana konusunun oluşturacak. Suça karışmamış terör örgütü üyelerine ilişkin düzenlemeler, terörsüz Türkiye’nin yasal alt yapısı gibi konular komisyonun ele alacağı başlıklar arasında yer alacak.