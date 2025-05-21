https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/devlet-bahcelinin-komisyon-onerisi-komisyon-ne-zaman-kurulacak-nasil-calisacak-1096392891.html

Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisi: Komisyon ne zaman kurulacak, nasıl çalışacak?

Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisi: Komisyon ne zaman kurulacak, nasıl çalışacak?

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bir komisyon kurulmasını önermişti. Komisyon... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:12+0300

2025-05-21T13:12+0300

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türki̇ye

türkiye

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakma çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye sürecinde, 12 Mayıs’ta PKK silah bırakacağını açık açıkladı. 41 yıl sonra PKK’nın silah bırakacağını açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir öneri daha yaparak, sürecin TBMM çatısı altına taşınmasını istedi.Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi” adı altında TBMM bünyesinde bir Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını teklif etti. Bu komisyonun çalışma esaslarını ise 7 maddede sıraladı:Komisyon nasıl kurulacak?AK Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, komisyonun kurulma önerisi en kısa sürede değerlendirilerek harekete geçilecek. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan 'meclis başkanlığı' seçiminden sonra TBMM’nin gündemi komisyon kurulması olacak. Bu kapsamda siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirilmesi bekleniyor. MHP Liderinin önerisi kapsamında mecliste milletvekili bulunan her partinin en az bir üye ile komisyonda temsil edilmesi planlanıyor.Komisyon nasıl işleyecek?Bu komisyonun ihtisas komisyonu şeklinde kurumasına iç tüzük izin vermiyor. O nedenle bu komisyon özel yetkili bir komisyon olarak kurulabilecek. Bu komisyon için daha önce mecliste kurulan ve her siyasi partinin eşit olarak temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu örnek olarak gösteriliyor. Komisyon bu anlamada yasal bir bağlayıcılığı bulunmayacak fakat komisyonu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin alacağı yasa değişikliği önerileri mecliste gelecek. Edinilen bilgiye göre komisyonda kabul edilen bir yasa değişikliği öneri metni, ilgili ihtisas komisyonuna gönderilecek. Düzenleme üzerinde genel kabul olacağı için de ihtisas komisyonu ve genel kurul aşamalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.Hakikat komisyonu gibi olmayacak2013 yılında gündeme gelen çözüm süreci ile birlikte TBMM’de Hakikat Komisyonu kurulması önerilmişti. Bölgede yaşananları araştırması gündeme gelmişti. Devlet Bahçeli’nin önerdiği komisyon ise öncelikli olarak bu konuları ele almayacak.41 yıllık süreç içerisinde yaşananların nedenlerinden çok bu sürecin bitirilmesi sonrasında atılması gereken yasal adımları yeni kurulacak komisyonun ana konusunun oluşturacak. Suça karışmamış terör örgütü üyelerine ilişkin düzenlemeler, terörsüz Türkiye’nin yasal alt yapısı gibi konular komisyonun ele alacağı başlıklar arasında yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/dem-parti-heyeti-siyasi-partileri-ziyaret-edecek-terorsuz-turkiye-sureci-hakkinda-gorusulecek-1096334440.html

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