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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kievin-kara-listesindeydi-eski-ukrayna-milletvekili-portnov-madridde-suikasta-ugradi-1096394739.html
Kiev'in kara listesindeydi: Eski Ukrayna milletvekili Portnov, Madrid'de suikasta uğradı
Kiev'in kara listesindeydi: Eski Ukrayna milletvekili Portnov, Madrid'de suikasta uğradı
Sputnik Türkiye
Kiev tarafından Ukrayna düşmanı olarak kodlanan eski milletvekili Portnov, Madrid'de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:21+0300
2025-05-21T13:21+0300
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Eski Ukrayna milletvekili ve eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrey Portnov'un İspanya'nın başkenti Madrid'de vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyol basınındaki haberlere göre Portnov, Madrid'deki bir okulun girişinde silahlı saldırıya uğradı. Haberlerde, Portnov'a 4 el ateş edildiği bildirildi. Sputnik, Portnov'un adının Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı bilgisine ulaştı. Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.Portnov kimdir?İspanya'da vurularak öldürülen Portnov, 2000'li yılların ortasında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu yolsuzlukla suçlayan Dışişleri Bakanı Aleksandr Zinçenko'nun avukatıydı. Portnov, 2006 yılında Yuliya Timoşenko Bloku'ndan milletvekili seçildi ve 2010 yılında Yanukoviç yönetimindeki Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nin başkan yardımcısı oldu. Portnov, 'Maydan' olaylarının ardından görevinden alındı ​​ve kısa süre sonra Ukrayna'yı terk etti. AB ve Kanada, Portnov'a 2014 yılında yaptırım uygularken Ukrayna'nın yeni yönetimi onu toprak çalmak ve kara para aklamakla suçladı. 2019 seçimlerinden sonra Ukrayna'ya döndü, avukatlık yaptı ve bir televizyon programında sunuculuk yaptı. 2022 yazında ülkeden tekrar ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tusk-polonya-ukraynalilarin-sosyal-yardim-almak-icin-yaptigi-hilelere-musamaha-gostermeyecek-1096391885.html
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avrupa, haberler, viktor yanukoviç, ukrayna devlet başkanı pyotr poroşenko, ukrayna, madrid, kiev, mirotvorets, sputnik, sağ sektör, i̇spanya, andrey portnov
avrupa, haberler, viktor yanukoviç, ukrayna devlet başkanı pyotr poroşenko, ukrayna, madrid, kiev, mirotvorets, sputnik, sağ sektör, i̇spanya, andrey portnov

Kiev'in kara listesindeydi: Eski Ukrayna milletvekili Portnov, Madrid'de suikasta uğradı

13:21 21.05.2025
CC BY 3.0 / News UTR/Аліна Кострубіцька / Cоветник бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2011—2014 годах Андрей Портнов
Cоветник бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2011—2014 годах Андрей Портнов - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
CC BY 3.0 / News UTR/Аліна Кострубіцька /
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Kiev tarafından Ukrayna düşmanı olarak kodlanan eski milletvekili Portnov, Madrid'de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Eski Ukrayna milletvekili ve eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrey Portnov'un İspanya'nın başkenti Madrid'de vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

İspanyol basınındaki haberlere göre Portnov, Madrid'deki bir okulun girişinde silahlı saldırıya uğradı. Haberlerde, Portnov'a 4 el ateş edildiği bildirildi.

Sputnik, Portnov'un adının Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı bilgisine ulaştı. Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.

Portnov kimdir?

İspanya'da vurularak öldürülen Portnov, 2000'li yılların ortasında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu yolsuzlukla suçlayan Dışişleri Bakanı Aleksandr Zinçenko'nun avukatıydı.

Portnov, 2006 yılında Yuliya Timoşenko Bloku'ndan milletvekili seçildi ve 2010 yılında Yanukoviç yönetimindeki Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nin başkan yardımcısı oldu.

Portnov, 'Maydan' olaylarının ardından görevinden alındı ​​ve kısa süre sonra Ukrayna'yı terk etti.

AB ve Kanada, Portnov'a 2014 yılında yaptırım uygularken Ukrayna'nın yeni yönetimi onu toprak çalmak ve kara para aklamakla suçladı.

2019 seçimlerinden sonra Ukrayna'ya döndü, avukatlık yaptı ve bir televizyon programında sunuculuk yaptı. 2022 yazında ülkeden tekrar ayrıldı.
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