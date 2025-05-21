https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kievin-kara-listesindeydi-eski-ukrayna-milletvekili-portnov-madridde-suikasta-ugradi-1096394739.html

Kiev'in kara listesindeydi: Eski Ukrayna milletvekili Portnov, Madrid'de suikasta uğradı

Kiev'in kara listesindeydi: Eski Ukrayna milletvekili Portnov, Madrid'de suikasta uğradı

Sputnik Türkiye

Kiev tarafından Ukrayna düşmanı olarak kodlanan eski milletvekili Portnov, Madrid'de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:21+0300

2025-05-21T13:21+0300

2025-05-21T13:21+0300

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Eski Ukrayna milletvekili ve eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrey Portnov'un İspanya'nın başkenti Madrid'de vurularak hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyol basınındaki haberlere göre Portnov, Madrid'deki bir okulun girişinde silahlı saldırıya uğradı. Haberlerde, Portnov'a 4 el ateş edildiği bildirildi. Sputnik, Portnov'un adının Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı bilgisine ulaştı. Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.Portnov kimdir?İspanya'da vurularak öldürülen Portnov, 2000'li yılların ortasında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu yolsuzlukla suçlayan Dışişleri Bakanı Aleksandr Zinçenko'nun avukatıydı. Portnov, 2006 yılında Yuliya Timoşenko Bloku'ndan milletvekili seçildi ve 2010 yılında Yanukoviç yönetimindeki Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nin başkan yardımcısı oldu. Portnov, 'Maydan' olaylarının ardından görevinden alındı ​​ve kısa süre sonra Ukrayna'yı terk etti. AB ve Kanada, Portnov'a 2014 yılında yaptırım uygularken Ukrayna'nın yeni yönetimi onu toprak çalmak ve kara para aklamakla suçladı. 2019 seçimlerinden sonra Ukrayna'ya döndü, avukatlık yaptı ve bir televizyon programında sunuculuk yaptı. 2022 yazında ülkeden tekrar ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tusk-polonya-ukraynalilarin-sosyal-yardim-almak-icin-yaptigi-hilelere-musamaha-gostermeyecek-1096391885.html

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