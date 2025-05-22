https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abdde-cia-binasi-yakinindaki-supheli-kisi-guvenlik-gorevlileri-tarafindan-vuruldu-1096431274.html
ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlileri tarafından vuruldu
ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlileri tarafından vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) güvenlik personelinin istihbarat teşkilatının merkezinin dışında yaşanan bir çatışmanın ardından bir kişiyi gözaltına... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T17:40+0300
2025-05-22T17:40+0300
2025-05-22T17:40+0300
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vurulma
saldırı
silahlı saldırı
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Virginia eyaletine bağlı Langley kentindeki karargahının dışında meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı.Bir CIA Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik personelinin ana kapıların dışında 'bir kişiyle çatışmaya girdiğini' doğruladı ve bu kişinin gözaltında olduğunu ekledi.Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.Yetkili, 'güvenlik olayı' nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüphelinin yaralandığını aktardı.Güvenlik önlemleri kapsamında CIA, Langley yerleşkesindeki ana kapıyı kapatırken çalışanlarını alternatif yollar aramaya yönlendirdi.Kolluk kuvvetleri tarafından vücudunun üst kısmından ölümcül olmayan bir kurşun yarası aldığı kaydedilen kadının tıbbi bir tesise götürüldüğü ifade edildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/turk-ve-yunan-generaller-sinirda-bulustu-1096428111.html
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abd, cia, abd merkezi i̇stihbarat teşkilat, vurulma, saldırı, silahlı saldırı
abd, cia, abd merkezi i̇stihbarat teşkilat, vurulma, saldırı, silahlı saldırı
ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlileri tarafından vuruldu
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) güvenlik personelinin istihbarat teşkilatının merkezinin dışında yaşanan bir çatışmanın ardından bir kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Virginia eyaletine bağlı Langley kentindeki karargahının dışında meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı.
Bir CIA Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik personelinin ana kapıların dışında 'bir kişiyle çatışmaya girdiğini' doğruladı ve bu kişinin gözaltında olduğunu ekledi.
Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.
Yetkili, 'güvenlik olayı' nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüphelinin yaralandığını aktardı.
Güvenlik önlemleri kapsamında CIA, Langley yerleşkesindeki ana kapıyı kapatırken çalışanlarını alternatif yollar aramaya yönlendirdi.
Kolluk kuvvetleri tarafından vücudunun üst kısmından ölümcül olmayan bir kurşun yarası aldığı kaydedilen kadının tıbbi bir tesise götürüldüğü ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.