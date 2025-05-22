https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abdde-cia-binasi-yakinindaki-supheli-kisi-guvenlik-gorevlileri-tarafindan-vuruldu-1096431274.html

ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlileri tarafından vuruldu

ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlileri tarafından vuruldu

Sputnik Türkiye

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) güvenlik personelinin istihbarat teşkilatının merkezinin dışında yaşanan bir çatışmanın ardından bir kişiyi gözaltına... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T17:40+0300

2025-05-22T17:40+0300

2025-05-22T17:40+0300

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silahlı saldırı

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Virginia eyaletine bağlı Langley kentindeki karargahının dışında meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı.Bir CIA Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik personelinin ana kapıların dışında 'bir kişiyle çatışmaya girdiğini' doğruladı ve bu kişinin gözaltında olduğunu ekledi.Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.Yetkili, 'güvenlik olayı' nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüphelinin yaralandığını aktardı.Güvenlik önlemleri kapsamında CIA, Langley yerleşkesindeki ana kapıyı kapatırken çalışanlarını alternatif yollar aramaya yönlendirdi.Kolluk kuvvetleri tarafından vücudunun üst kısmından ölümcül olmayan bir kurşun yarası aldığı kaydedilen kadının tıbbi bir tesise götürüldüğü ifade edildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/turk-ve-yunan-generaller-sinirda-bulustu-1096428111.html

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abd, cia, abd merkezi i̇stihbarat teşkilat, vurulma, saldırı, silahlı saldırı