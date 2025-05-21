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5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bakan Kurum 2B haberini duyurdu, 'tapular verilecek'
5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bakan Kurum 2B haberini duyurdu, 'tapular verilecek'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B alanlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Kurum, İstanbul'da orman vasfını yitirmiş... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Bakan Kurum, ormandan çıkarılan 2B arazileri ile ilgili önemli mesajlar verdi. “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız” dedi.Yıl sonuna kadar tespit tamamlanacakKurum, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, “Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız” ifadelerini kullandı.2B arazileri nedir?2B arazileri, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi kapsamında değerlendirilen, orman vasfını yitirmiş hazine arazileri olarak tanımlanıyor. Bu araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkarıldıktan sonra, yeniden ormanlaştırılması mümkün olmayan ve genellikle özel kullanıma açık hale gelen topraklardır.
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murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tapu
murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tapu

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bakan Kurum 2B haberini duyurdu, 'tapular verilecek'

13:59 21.05.2025 (güncellendi: 14:18 21.05.2025)
© AA2B arazi
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B alanlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Kurum, İstanbul'da orman vasfını yitirmiş alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayarak, tapu almamış tek bir kişinin kalmayacağını söyledi. Bakan Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Bakan Kurum, ormandan çıkarılan 2B arazileri ile ilgili önemli mesajlar verdi. “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız” dedi.

Yıl sonuna kadar tespit tamamlanacak

Kurum, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, “Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

2B arazileri nedir?

2B arazileri, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi kapsamında değerlendirilen, orman vasfını yitirmiş hazine arazileri olarak tanımlanıyor. Bu araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkarıldıktan sonra, yeniden ormanlaştırılması mümkün olmayan ve genellikle özel kullanıma açık hale gelen topraklardır.
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