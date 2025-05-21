https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/japon-baba-vanga-olarak-bilinen-tatsukinin-45-gun-kaldi-kehaneti-ulkeyi-alarma-gecirdi-seyahatler-1096398903.html
'Japon Baba Vanga' olarak bilinen Tatsuki'nin '45 gün kaldı' kehaneti ülkeyi alarma geçirdi: Seyahatler iptal ediliyor
'Japon Baba Vanga' olarak bilinen Tatsuki'nin '45 gün kaldı' kehaneti ülkeyi alarma geçirdi: Seyahatler iptal ediliyor
Sputnik Türkiye
Japonya'nın 'Yeni Baba Vanga'sı olarak anılan manga sanatçısı Ryo Tatsuki'nin, 2025 Temmuz ayında Japonya ve Filipinler arasında meydana gelecek büyük bir... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T14:21+0300
2025-05-21T14:21+0300
2025-05-21T14:21+0300
yaşam
japonya
baba vanga
freddie mercury
prenses diana
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Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki, 1999 yılında yayımladığı "Gelecekte Gördüğüm" adlı eserinde, 2025 Temmuz ayında Japonya ve Filipinler arasında büyük bir deniz altı felaketi yaşanacağını öngördü. Tatsuki'nin kehanetine göre, bu felaket 2011 Tohoku tsunamisinden üç kat daha büyük dalgalar yaratacak. Sanatçı, denizin güneyinde "kaynamaya" başlayacağını belirterek, olası bir deniz altı volkanik patlamaya işaret etti.Turizmde büyük düşüşTatsuki'nin kehaneti, özellikle Doğu Asya'daki turistler arasında büyük endişeye yol açtı. Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG, Japonya'ya yönelik rezervasyonlarda %50'ye varan düşüşler yaşandığını bildirdi. Çin hükümeti de vatandaşlarına Japonya'da olası doğal afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Geçmiş kehanetleri ve ünüRyo Tatsuki, daha önce 2011 Tohoku depremi ve tsunamisi, 1995 Kobe depremi, Freddie Mercury ve Prenses Diana'nın ölümleri gibi olayları öngördüğü iddialarıyla tanınıyor. Sanatçının kehanetleri, "Japonya'nın Baba Vanga'sı" olarak anılmasına neden oldu.Sosyal medyada gündemTatsuki'nin kehaneti, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. "#July2025Prediction" etiketiyle paylaşılan gönderiler, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar kehaneti ciddiye alırken, bazıları ise bunu sadece bir tesadüf olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/azteklerin-korkunc-ritueli-binlerce-yil-sonra-gun-yuzune-cikti-gelmis-gecmis-en-rahatsiz-edici-1096396056.html
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japonya, baba vanga, freddie mercury, prenses diana, filipinler, hong kong, asya & pasifik
japonya, baba vanga, freddie mercury, prenses diana, filipinler, hong kong, asya & pasifik
'Japon Baba Vanga' olarak bilinen Tatsuki'nin '45 gün kaldı' kehaneti ülkeyi alarma geçirdi: Seyahatler iptal ediliyor
Japonya'nın 'Yeni Baba Vanga'sı olarak anılan manga sanatçısı Ryo Tatsuki'nin, 2025 Temmuz ayında Japonya ve Filipinler arasında meydana gelecek büyük bir deniz altı felaketi öngörüsü, dünya genelinde paniğe neden oldu. Turistler, olası bir tsunami korkusuyla Japonya seyahatlerini iptal ediyor.
Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki, 1999 yılında yayımladığı "Gelecekte Gördüğüm" adlı eserinde, 2025 Temmuz ayında Japonya ve Filipinler arasında büyük bir deniz altı felaketi yaşanacağını öngördü. Tatsuki'nin kehanetine göre, bu felaket 2011 Tohoku tsunamisinden üç kat daha büyük dalgalar yaratacak. Sanatçı, denizin güneyinde "kaynamaya" başlayacağını belirterek, olası bir deniz altı volkanik patlamaya işaret etti.
Tatsuki'nin kehaneti, özellikle Doğu Asya'daki turistler arasında büyük endişeye yol açtı. Hong Kong
merkezli seyahat acentesi WWPKG, Japonya'ya
yönelik rezervasyonlarda %50'ye varan düşüşler yaşandığını bildirdi. Çin hükümeti de vatandaşlarına Japonya'da olası doğal afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Geçmiş kehanetleri ve ünü
Ryo Tatsuki, daha önce 2011 Tohoku depremi ve tsunamisi, 1995 Kobe depremi, Freddie Mercury
ve Prenses Diana'nın
ölümleri gibi olayları öngördüğü iddialarıyla tanınıyor. Sanatçının kehanetleri, "Japonya'nın Baba Vanga'sı" olarak anılmasına neden oldu.
Tatsuki'nin kehaneti, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. "#July2025Prediction" etiketiyle paylaşılan gönderiler, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar kehaneti ciddiye alırken, bazıları ise bunu sadece bir tesadüf olarak değerlendiriyor.