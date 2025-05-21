https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/japon-baba-vanga-olarak-bilinen-tatsukinin-45-gun-kaldi-kehaneti-ulkeyi-alarma-gecirdi-seyahatler-1096398903.html

'Japon Baba Vanga' olarak bilinen Tatsuki'nin '45 gün kaldı' kehaneti ülkeyi alarma geçirdi: Seyahatler iptal ediliyor

'Japon Baba Vanga' olarak bilinen Tatsuki'nin '45 gün kaldı' kehaneti ülkeyi alarma geçirdi: Seyahatler iptal ediliyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın 'Yeni Baba Vanga'sı olarak anılan manga sanatçısı Ryo Tatsuki'nin, 2025 Temmuz ayında Japonya ve Filipinler arasında meydana gelecek büyük bir... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T14:21+0300

2025-05-21T14:21+0300

2025-05-21T14:21+0300

yaşam

japonya

baba vanga

freddie mercury

prenses diana

filipinler

hong kong

asya & pasifik

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Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki, 1999 yılında yayımladığı "Gelecekte Gördüğüm" adlı eserinde, 2025 Temmuz ayında Japonya ve Filipinler arasında büyük bir deniz altı felaketi yaşanacağını öngördü. Tatsuki'nin kehanetine göre, bu felaket 2011 Tohoku tsunamisinden üç kat daha büyük dalgalar yaratacak. Sanatçı, denizin güneyinde "kaynamaya" başlayacağını belirterek, olası bir deniz altı volkanik patlamaya işaret etti.Turizmde büyük düşüşTatsuki'nin kehaneti, özellikle Doğu Asya'daki turistler arasında büyük endişeye yol açtı. Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG, Japonya'ya yönelik rezervasyonlarda %50'ye varan düşüşler yaşandığını bildirdi. Çin hükümeti de vatandaşlarına Japonya'da olası doğal afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Geçmiş kehanetleri ve ünüRyo Tatsuki, daha önce 2011 Tohoku depremi ve tsunamisi, 1995 Kobe depremi, Freddie Mercury ve Prenses Diana'nın ölümleri gibi olayları öngördüğü iddialarıyla tanınıyor. Sanatçının kehanetleri, "Japonya'nın Baba Vanga'sı" olarak anılmasına neden oldu.Sosyal medyada gündemTatsuki'nin kehaneti, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. "#July2025Prediction" etiketiyle paylaşılan gönderiler, kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar kehaneti ciddiye alırken, bazıları ise bunu sadece bir tesadüf olarak değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/azteklerin-korkunc-ritueli-binlerce-yil-sonra-gun-yuzune-cikti-gelmis-gecmis-en-rahatsiz-edici-1096396056.html

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japonya, baba vanga, freddie mercury, prenses diana, filipinler, hong kong, asya & pasifik