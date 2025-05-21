Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-zelenskiynin-guney-afrika-gezisini-tiye-aldi-turneye-cikti-1096409537.html
Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı
Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Turneye çıktı”... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T23:56+0300
2025-05-21T23:55+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vladimir zelenskiy
güney afrika
donald trump
abd
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin Güney Afrika ziyareti karşısında şaşkınlığını dile getirmiş ve “Orada ne işi var?” diye sormuştu.Zaharova, ABD liderinin sorusuna Telegram kanalından “Turneye çıktı” sözleriyle yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynali-vekil-putin-yine-herkesi-alt-etti-avrupalilar-kendi-ultimatomlarini-yuttular-zelenskiy-1096377704.html
güney afrika
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31257418023f83a5ac2ad99d1506871f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, güney afrika, donald trump, abd, telegram
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, güney afrika, donald trump, abd, telegram

Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı

23:56 21.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Turneye çıktı” diyerek alay etti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin Güney Afrika ziyareti karşısında şaşkınlığını dile getirmiş ve “Orada ne işi var?” diye sormuştu.
Zaharova, ABD liderinin sorusuna Telegram kanalından “Turneye çıktı” sözleriyle yanıt verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı
Dün, 04:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала