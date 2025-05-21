https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-zelenskiynin-guney-afrika-gezisini-tiye-aldi-turneye-cikti-1096409537.html
Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı
Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Turneye çıktı”... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T23:56+0300
2025-05-21T23:56+0300
2025-05-21T23:55+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vladimir zelenskiy
güney afrika
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abd
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Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin Güney Afrika ziyareti karşısında şaşkınlığını dile getirmiş ve “Orada ne işi var?” diye sormuştu.Zaharova, ABD liderinin sorusuna Telegram kanalından “Turneye çıktı” sözleriyle yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynali-vekil-putin-yine-herkesi-alt-etti-avrupalilar-kendi-ultimatomlarini-yuttular-zelenskiy-1096377704.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, güney afrika, donald trump, abd, telegram
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, güney afrika, donald trump, abd, telegram
Zaharova, Zelenskiy'nin Güney Afrika gezisini ti’ye aldı: Turneye çıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Turneye çıktı” diyerek alay etti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin Güney Afrika ziyareti karşısında şaşkınlığını dile getirmiş ve “Orada ne işi var?” diye sormuştu.
Zaharova, ABD liderinin sorusuna Telegram kanalından “Turneye çıktı” sözleriyle yanıt verdi.