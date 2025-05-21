https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynali-vekil-putin-yine-herkesi-alt-etti-avrupalilar-kendi-ultimatomlarini-yuttular-zelenskiy-1096377704.html

Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı

Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı

Sputnik Türkiye

Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı" dedi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T04:49+0300

2025-05-21T04:49+0300

2025-05-21T04:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

vladimir putin

donald trump

rusya

verhovna rada

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Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kremlin ve Beyaz Saray arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına göre, Putin'in yine herkesi geride bıraktığı sonucuna varabiliriz" dedi.Dubinskiy Telegram kanalında, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı. Trump ateşkesin ancak müzakerelerden sonra mümkün olabileceğini belirtti. Bu, hem küreselciler hem de Zelenskiy için rahatsız edici pozisyon, çünkü cephede başarı elde ettiklerini iddia ediyorlarsa, Rusya’nın ne tür tavizler vermesi beklenebilir ki?” ifadelerini kullandı.Dubinskiy ayrıca, Zelenskiy'in elinde artık hiçbir kart kalmadığını ve Avrupa'nın yeni ültimatomlarının bu gerçeği vurgulayacağını belirtti.Pazartesi akşamı Vladimir Putin ve Donald Trump iki saatten fazla bir süre telefonda görüşmüşlerdi. Rus lider görüşmenin sonunda Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.Beyaz Saray Başkanı ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmayı çözme şansı olduğu için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamadığını söylemişti.

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avrupa, vladimir putin, donald trump, rusya, verhovna rada