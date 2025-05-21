https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynali-vekil-putin-yine-herkesi-alt-etti-avrupalilar-kendi-ultimatomlarini-yuttular-zelenskiy-1096377704.html
Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı
Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı
Sputnik Türkiye
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı" dedi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T04:49+0300
2025-05-21T04:49+0300
2025-05-21T04:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
vladimir putin
donald trump
rusya
verhovna rada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096183939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fc854a215076f0e313f703ba2100311.jpg
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kremlin ve Beyaz Saray arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına göre, Putin'in yine herkesi geride bıraktığı sonucuna varabiliriz" dedi.Dubinskiy Telegram kanalında, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı. Trump ateşkesin ancak müzakerelerden sonra mümkün olabileceğini belirtti. Bu, hem küreselciler hem de Zelenskiy için rahatsız edici pozisyon, çünkü cephede başarı elde ettiklerini iddia ediyorlarsa, Rusya’nın ne tür tavizler vermesi beklenebilir ki?” ifadelerini kullandı.Dubinskiy ayrıca, Zelenskiy'in elinde artık hiçbir kart kalmadığını ve Avrupa'nın yeni ültimatomlarının bu gerçeği vurgulayacağını belirtti.Pazartesi akşamı Vladimir Putin ve Donald Trump iki saatten fazla bir süre telefonda görüşmüşlerdi. Rus lider görüşmenin sonunda Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.Beyaz Saray Başkanı ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmayı çözme şansı olduğu için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-parisin-eylemleri-ukraynadaki-catismayi-cozme-amaci-tasimiyor-1096377570.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096183939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb22eea5fccc2319345bf39d0f759fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, vladimir putin, donald trump, rusya, verhovna rada
avrupa, vladimir putin, donald trump, rusya, verhovna rada
Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı" dedi.
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kremlin ve Beyaz Saray arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına göre, Putin'in yine herkesi geride bıraktığı sonucuna varabiliriz" dedi.
Dubinskiy Telegram kanalında, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı. Trump ateşkesin ancak müzakerelerden sonra mümkün olabileceğini belirtti. Bu, hem küreselciler hem de Zelenskiy için rahatsız edici pozisyon, çünkü cephede başarı elde ettiklerini iddia ediyorlarsa, Rusya’nın ne tür tavizler vermesi beklenebilir ki?” ifadelerini kullandı.
Dubinskiy ayrıca, Zelenskiy'in elinde artık hiçbir kart kalmadığını ve Avrupa'nın yeni ültimatomlarının bu gerçeği vurgulayacağını belirtti.
Pazartesi akşamı Vladimir Putin ve Donald Trump iki saatten fazla bir süre telefonda görüşmüşlerdi. Rus lider görüşmenin sonunda Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.
Beyaz Saray Başkanı ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmayı çözme şansı olduğu için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamadığını söylemişti.