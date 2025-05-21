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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynali-vekil-putin-yine-herkesi-alt-etti-avrupalilar-kendi-ultimatomlarini-yuttular-zelenskiy-1096377704.html
Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı
Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı
Sputnik Türkiye
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı" dedi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T04:49+0300
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ukrayna kri̇zi̇
avrupa
vladimir putin
donald trump
rusya
verhovna rada
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Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kremlin ve Beyaz Saray arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına göre, Putin'in yine herkesi geride bıraktığı sonucuna varabiliriz" dedi.Dubinskiy Telegram kanalında, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı. Trump ateşkesin ancak müzakerelerden sonra mümkün olabileceğini belirtti. Bu, hem küreselciler hem de Zelenskiy için rahatsız edici pozisyon, çünkü cephede başarı elde ettiklerini iddia ediyorlarsa, Rusya’nın ne tür tavizler vermesi beklenebilir ki?” ifadelerini kullandı.Dubinskiy ayrıca, Zelenskiy'in elinde artık hiçbir kart kalmadığını ve Avrupa'nın yeni ültimatomlarının bu gerçeği vurgulayacağını belirtti.Pazartesi akşamı Vladimir Putin ve Donald Trump iki saatten fazla bir süre telefonda görüşmüşlerdi. Rus lider görüşmenin sonunda Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.Beyaz Saray Başkanı ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmayı çözme şansı olduğu için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-parisin-eylemleri-ukraynadaki-catismayi-cozme-amaci-tasimiyor-1096377570.html
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avrupa, vladimir putin, donald trump, rusya, verhovna rada
avrupa, vladimir putin, donald trump, rusya, verhovna rada

Ukraynalı vekil: Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı

04:49 21.05.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı" dedi.
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kremlin ve Beyaz Saray arasındaki telefon görüşmelerinin sonuçlarına göre, Putin'in yine herkesi geride bıraktığı sonucuna varabiliriz" dedi.
Dubinskiy Telegram kanalında, "Putin yine herkesi alt etti. Avrupalılar kendi ültimatomlarını yuttular, Zelenskiy yaptırımlarla kaldı. Trump ateşkesin ancak müzakerelerden sonra mümkün olabileceğini belirtti. Bu, hem küreselciler hem de Zelenskiy için rahatsız edici pozisyon, çünkü cephede başarı elde ettiklerini iddia ediyorlarsa, Rusya’nın ne tür tavizler vermesi beklenebilir ki?” ifadelerini kullandı.
Dubinskiy ayrıca, Zelenskiy'in elinde artık hiçbir kart kalmadığını ve Avrupa'nın yeni ültimatomlarının bu gerçeği vurgulayacağını belirtti.
Pazartesi akşamı Vladimir Putin ve Donald Trump iki saatten fazla bir süre telefonda görüşmüşlerdi. Rus lider görüşmenin sonunda Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.
Beyaz Saray Başkanı ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çatışmayı çözme şansı olduğu için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamadığını söylemişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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