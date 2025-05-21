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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-parisin-eylemleri-ukraynadaki-catismayi-cozme-amaci-tasimiyor-1096377570.html
Zaharova: Paris'in eylemleri Ukrayna'daki çatışmayı çözme amacı taşımıyor
Zaharova: Paris'in eylemleri Ukrayna'daki çatışmayı çözme amacı taşımıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek ve Kiev rejimine yardım sağlayarak Batılı savaş... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T04:30+0300
2025-05-21T04:30+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek ve Kiev rejimine yardım sağlayarak Batılı savaş tarafına öncülük ettiğini, Paris'in eylemlerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözme amacı taşımadığını söyledi.Zaharova, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Rusya karşıtı yaptırım paketlerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne hiçbir katkı sağlamadığını söyleyerek bu yaptırımların, bir caydırma politikasının, ticaret savaşının, Fransa’nın bilimsel ve teknolojik alandaki sorunlarını telafi etme girişiminin ve sivil toplum üzerinden normal insani gelişimi engelleme arzusunun bir parçası olduğunu ifade etti.Zaharova açıklamasına ek olarak, “Bildiğiniz üzere, bu paketlerin hiçbiri Rusya tarafından yanıtsız bırakılmamaktadır. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını öncelikli olarak dikkate alan dikkatlice planlanmış karşılıklar, bu tür adımlara yanıt olarak atılacaktır.” ifadelerini kullandı.Daha önce Avrupa Birliği Konseyi'nden bilgi sahibi bir kaynak yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin daimi temsilcilerinin Çarşamba günü Rusya'ya yönelik yeni bir 17. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve bu paketin 20 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısında onaylanacağını söylemişti.Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu ve giderek artırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini daha önce birçok kez dile getirmişti. Moskova, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Ayrıca Batı ülkelerinde de bu yaptırımların etkisiz olduğuna dair görüşlerin defalarca dile getirildiği hatırlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/peskov-ukraynadan-kimin-rusya-ile-belge-imzalayacagi-sorusu-oyle-ya-da-boyle-gundeme-gelecek-1096377444.html
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rusya, ukrayna, paris, avrupa birliği, ab
rusya, ukrayna, paris, avrupa birliği, ab

Zaharova: Paris'in eylemleri Ukrayna'daki çatışmayı çözme amacı taşımıyor

04:30 21.05.2025
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek ve Kiev rejimine yardım sağlayarak Batılı savaş tarafına öncülük ettiğini, Paris'in eylemlerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözme amacı taşımadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek ve Kiev rejimine yardım sağlayarak Batılı savaş tarafına öncülük ettiğini, Paris'in eylemlerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözme amacı taşımadığını söyledi.
Zaharova, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Rusya karşıtı yaptırım paketlerinin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne hiçbir katkı sağlamadığını söyleyerek bu yaptırımların, bir caydırma politikasının, ticaret savaşının, Fransa’nın bilimsel ve teknolojik alandaki sorunlarını telafi etme girişiminin ve sivil toplum üzerinden normal insani gelişimi engelleme arzusunun bir parçası olduğunu ifade etti.
Zaharova açıklamasına ek olarak, “Bildiğiniz üzere, bu paketlerin hiçbiri Rusya tarafından yanıtsız bırakılmamaktadır. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını öncelikli olarak dikkate alan dikkatlice planlanmış karşılıklar, bu tür adımlara yanıt olarak atılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Daha önce Avrupa Birliği Konseyi'nden bilgi sahibi bir kaynak yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin daimi temsilcilerinin Çarşamba günü Rusya'ya yönelik yeni bir 17. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve bu paketin 20 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısında onaylanacağını söylemişti.
Rusya, Batı’nın birkaç yıl önce uygulamaya koyduğu ve giderek artırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini daha önce birçok kez dile getirmişti.
Moskova, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Ayrıca Batı ülkelerinde de bu yaptırımların etkisiz olduğuna dair görüşlerin defalarca dile getirildiği hatırlatılmıştı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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Peskov: Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusu öyle ya da böyle gündeme gelecek
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