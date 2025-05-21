https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/peskov-ukraynadan-kimin-rusya-ile-belge-imzalayacagi-sorusu-oyle-ya-da-boyle-gundeme-gelecek-1096377444.html

Peskov: Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusu öyle ya da böyle gündeme gelecek

Peskov: Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusu öyle ya da böyle gündeme gelecek

Sputnik Türkiye

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşma sağlanması halinde Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusunun bir şekilde gündeme geleceğini... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T03:57+0300

2025-05-21T03:57+0300

2025-05-21T03:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya varması halinde Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusunun bir şekilde gündeme geleceğini söyledi.Peskov, “Bu öyle ya da böyle gündeme gelecek bir konu.” şeklinde konuştu.Peskov daha önce yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında imzalanan belgelerde Rusya için asıl ve temel olanın Ukraynalı imzacının adaylığı olduğunu söylemişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın şu anda barış anlaşması imzalamaya yetkili kimsesinin bulunmadığını ve bunun bir sorun olduğu görüşünü dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider aynı zamanda taraflara uyacak uzlaşmaların bulunması gerektiğini kaydetmişti.

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