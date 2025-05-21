https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/peskov-ukraynadan-kimin-rusya-ile-belge-imzalayacagi-sorusu-oyle-ya-da-boyle-gundeme-gelecek-1096377444.html
Peskov: Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusu öyle ya da böyle gündeme gelecek
Peskov: Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusu öyle ya da böyle gündeme gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşma sağlanması halinde Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusunun bir şekilde gündeme geleceğini... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T03:57+0300
2025-05-21T03:57+0300
2025-05-21T03:57+0300
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Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya varması halinde Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusunun bir şekilde gündeme geleceğini söyledi.Peskov, “Bu öyle ya da böyle gündeme gelecek bir konu.” şeklinde konuştu.Peskov daha önce yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında imzalanan belgelerde Rusya için asıl ve temel olanın Ukraynalı imzacının adaylığı olduğunu söylemişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın şu anda barış anlaşması imzalamaya yetkili kimsesinin bulunmadığını ve bunun bir sorun olduğu görüşünü dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider aynı zamanda taraflara uyacak uzlaşmaların bulunması gerektiğini kaydetmişti.
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi
Peskov: Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusu öyle ya da böyle gündeme gelecek
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşma sağlanması halinde Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusunun bir şekilde gündeme geleceğini söyledi.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya varması halinde Ukrayna'dan kimin Rusya ile belge imzalayacağı sorusunun bir şekilde gündeme geleceğini söyledi.
Peskov, “Bu öyle ya da böyle gündeme gelecek bir konu.” şeklinde konuştu.
Peskov daha önce yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında imzalanan belgelerde Rusya için asıl ve temel olanın Ukraynalı imzacının adaylığı olduğunu söylemişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın şu anda barış anlaşması imzalamaya yetkili kimsesinin bulunmadığını ve bunun bir sorun olduğu görüşünü dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söylemişti. Rus lider aynı zamanda taraflara uyacak uzlaşmaların bulunması gerektiğini kaydetmişti.