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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-lavrov-fidanla-ukrayna-meselesini-istisare-edecek-1096399727.html
Zaharova: Lavrov, Fidan'la Ukrayna meselesini istişare edecek
Zaharova: Lavrov, Fidan'la Ukrayna meselesini istişare edecek
Sputnik Türkiye
Dün Fidan'ın bu hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini duyuran Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bugünkü açıklamasında Lavrov-Fidan görüşmesinde ele alınacak... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T14:45+0300
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la Ukrayna meselesini ele alacağını belirtti.Fidan'ın 25-27 Mayıs'ta Moskova'ya yapacağı çalışma ziyareti hakkında bilgi veren Zaharova, Lavrov ile Fidan'ın Ukrayna'daki durumu ve krizin altında yatan nedenleri istişare edeceğini söyledi.Zaharova, "Hem ikili gündemimiz var, hem de elbette bölgede ve genel olarak dünyadaki durum var. Klasik gündem. Tüm bu alanlarda Türkiye'yle konuşacaklarımız var. Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ukrayna'daki durumun ele alınmadığı bir görüşmesini hatırlamıyorum bile. Bu konu, her partnerle gündeme geliyor, üstelik derinlemesine ve mevcut durumun temel nedenlerine mercek tutularak ele alınıyor" dedi.Zaharova, dünkü basın brifinginde, Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya ziyarette bulunacağını duyurmuştu.“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler planlanıyor” diyen Zaharova, “Dışişleri Bakanları, Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak” diye eklemişti.Tarafların ayrıca üst düzey temaslara ilişkin takvimi de inceleyeceği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kievin-kara-listesindeydi-eski-ukrayna-milletvekili-portnov-madridde-suikasta-ugradi-1096394739.html
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sergey lavrov, moskova, hakan fidan, mariya zaharova, rus-türk ilişkileri, ukrayna
sergey lavrov, moskova, hakan fidan, mariya zaharova, rus-türk ilişkileri, ukrayna

Zaharova: Lavrov, Fidan'la Ukrayna meselesini istişare edecek

14:45 21.05.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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Dün Fidan'ın bu hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini duyuran Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bugünkü açıklamasında Lavrov-Fidan görüşmesinde ele alınacak konulardan bahsetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la Ukrayna meselesini ele alacağını belirtti.

Fidan'ın 25-27 Mayıs'ta Moskova'ya yapacağı çalışma ziyareti hakkında bilgi veren Zaharova, Lavrov ile Fidan'ın Ukrayna'daki durumu ve krizin altında yatan nedenleri istişare edeceğini söyledi.

Zaharova, "Hem ikili gündemimiz var, hem de elbette bölgede ve genel olarak dünyadaki durum var. Klasik gündem. Tüm bu alanlarda Türkiye'yle konuşacaklarımız var. Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ukrayna'daki durumun ele alınmadığı bir görüşmesini hatırlamıyorum bile. Bu konu, her partnerle gündeme geliyor, üstelik derinlemesine ve mevcut durumun temel nedenlerine mercek tutularak ele alınıyor" dedi.

Zaharova, dünkü basın brifinginde, Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler planlanıyor” diyen Zaharova, “Dışişleri Bakanları, Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak” diye eklemişti.

Tarafların ayrıca üst düzey temaslara ilişkin takvimi de inceleyeceği ifade edilmişti.
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