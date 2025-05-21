https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-lavrov-fidanla-ukrayna-meselesini-istisare-edecek-1096399727.html

Zaharova: Lavrov, Fidan'la Ukrayna meselesini istişare edecek

Zaharova: Lavrov, Fidan'la Ukrayna meselesini istişare edecek

Sputnik Türkiye

Dün Fidan'ın bu hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini duyuran Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bugünkü açıklamasında Lavrov-Fidan görüşmesinde ele alınacak... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T14:45+0300

2025-05-21T14:45+0300

2025-05-21T14:45+0300

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hakan fidan

mariya zaharova

rus-türk ilişkileri

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la Ukrayna meselesini ele alacağını belirtti.Fidan'ın 25-27 Mayıs'ta Moskova'ya yapacağı çalışma ziyareti hakkında bilgi veren Zaharova, Lavrov ile Fidan'ın Ukrayna'daki durumu ve krizin altında yatan nedenleri istişare edeceğini söyledi.Zaharova, "Hem ikili gündemimiz var, hem de elbette bölgede ve genel olarak dünyadaki durum var. Klasik gündem. Tüm bu alanlarda Türkiye'yle konuşacaklarımız var. Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ukrayna'daki durumun ele alınmadığı bir görüşmesini hatırlamıyorum bile. Bu konu, her partnerle gündeme geliyor, üstelik derinlemesine ve mevcut durumun temel nedenlerine mercek tutularak ele alınıyor" dedi.Zaharova, dünkü basın brifinginde, Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya ziyarette bulunacağını duyurmuştu.“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler planlanıyor” diyen Zaharova, “Dışişleri Bakanları, Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak” diye eklemişti.Tarafların ayrıca üst düzey temaslara ilişkin takvimi de inceleyeceği ifade edilmişti.

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sergey lavrov, moskova, hakan fidan, mariya zaharova, rus-türk ilişkileri, ukrayna