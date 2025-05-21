https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/yargitaydan-emsal-karar-sifir-otomobil-yenisiyle-degistirilecek-1096380488.html

Yargıtay’dan emsal karar: Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Yargıtay’dan emsal karar: Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olmasına rağmen sürekli arıza yapan bir otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Karar, benzer durumlar... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T08:19+0300

2025-05-21T08:19+0300

2025-05-21T08:19+0300

yaşam

yargıtay

sıfır araç

değişim

temyiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090093860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5ff0911343d06c5e21c5a7b9a6947303.jpg

Olay, Ankara'da bir şirketin 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın almasıyla başladı. Araç 1 milyon 764 bin 518 liraya alınmıştı. Ancak otomobil kısa süre içinde çeşitli arızalar göstermeye başladı. Şirket, durumu satıcıya bildirdi. Yetkili servis bazı parçaları değiştirdi, boya koruması yaptı.Şikayetler bitmediServise yapılan birçok başvuruya rağmen araçtaki rüzgar sesi, kapı ayarları ve fren sorunları devam etti. Ayrıca yapılan boya korumasına rağmen ön cam ve kromajlarda lekelenme ve gölgelenme oluştu. Bunun üzerine şirket, sorunun üretimden kaynaklandığını belirterek Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.Değişim ya da para iadesi istendiŞirket, makam aracı olarak alınan otomobilin bu amaca uygun olmadığını vurgulayarak aracın ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesini, bu mümkün değilse iade edilerek ödenen bedelin faiziyle birlikte geri verilmesini talep etti. Satıcı şirket ise arızaların büyük kısmının giderildiğini, yalnızca rüzgâr sesi sorununun devam ettiğini savundu. Ayrıca aracın serviste kaldığı sürede 30 iş günü sınırının aşılmadığını belirterek davanın reddini istedi.Mahkeme: Araçta gizli ayıp varMahkeme, araçtaki arızaların kullanıcı hatasından değil, gizli ayıplardan kaynaklandığına hükmetti. Soğutma kompresörü ve çeşitli parçaların değiştiği, bu onarım ve parça değişimlerinin yeni ve yüksek fiyatlı bir araçta kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aracın bir buçuk yıl içinde sık sık servise gitmiş olması da dikkate alınarak, tüketicinin araca olan güvenini yitirdiği ifade edildi. Mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.Misliyle değişim kararı onandıKarara yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, değişim kararının doğru olduğunu belirtti. Dosya temyize taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de mahkeme kararını yerinde bularak onadı. Böylece arızalı sıfır araç için “misliyle değişim” kararı kesinleşmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/hangi-yatirim-araclari-yatirimcisini-guldurdu-altin-borsa-ve-dolarda-son-durum-ne-1096297944.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, sıfır araç, değişim, temyiz