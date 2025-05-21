https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/yargitaydan-emsal-karar-sifir-otomobil-yenisiyle-degistirilecek-1096380488.html
Yargıtay’dan emsal karar: Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay’dan emsal karar: Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Sputnik Türkiye
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olmasına rağmen sürekli arıza yapan bir otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Karar, benzer durumlar... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T08:19+0300
2025-05-21T08:19+0300
2025-05-21T08:19+0300
yaşam
yargıtay
sıfır araç
değişim
temyiz
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Olay, Ankara'da bir şirketin 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın almasıyla başladı. Araç 1 milyon 764 bin 518 liraya alınmıştı. Ancak otomobil kısa süre içinde çeşitli arızalar göstermeye başladı. Şirket, durumu satıcıya bildirdi. Yetkili servis bazı parçaları değiştirdi, boya koruması yaptı.Şikayetler bitmediServise yapılan birçok başvuruya rağmen araçtaki rüzgar sesi, kapı ayarları ve fren sorunları devam etti. Ayrıca yapılan boya korumasına rağmen ön cam ve kromajlarda lekelenme ve gölgelenme oluştu. Bunun üzerine şirket, sorunun üretimden kaynaklandığını belirterek Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.Değişim ya da para iadesi istendiŞirket, makam aracı olarak alınan otomobilin bu amaca uygun olmadığını vurgulayarak aracın ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesini, bu mümkün değilse iade edilerek ödenen bedelin faiziyle birlikte geri verilmesini talep etti. Satıcı şirket ise arızaların büyük kısmının giderildiğini, yalnızca rüzgâr sesi sorununun devam ettiğini savundu. Ayrıca aracın serviste kaldığı sürede 30 iş günü sınırının aşılmadığını belirterek davanın reddini istedi.Mahkeme: Araçta gizli ayıp varMahkeme, araçtaki arızaların kullanıcı hatasından değil, gizli ayıplardan kaynaklandığına hükmetti. Soğutma kompresörü ve çeşitli parçaların değiştiği, bu onarım ve parça değişimlerinin yeni ve yüksek fiyatlı bir araçta kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aracın bir buçuk yıl içinde sık sık servise gitmiş olması da dikkate alınarak, tüketicinin araca olan güvenini yitirdiği ifade edildi. Mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.Misliyle değişim kararı onandıKarara yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, değişim kararının doğru olduğunu belirtti. Dosya temyize taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de mahkeme kararını yerinde bularak onadı. Böylece arızalı sıfır araç için “misliyle değişim” kararı kesinleşmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/hangi-yatirim-araclari-yatirimcisini-guldurdu-altin-borsa-ve-dolarda-son-durum-ne-1096297944.html
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yargıtay, sıfır araç, değişim, temyiz
yargıtay, sıfır araç, değişim, temyiz
Yargıtay’dan emsal karar: Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sıfır kilometre olmasına rağmen sürekli arıza yapan bir otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Karar, benzer durumlar için emsal niteliği taşıyor.
Olay, Ankara'da bir şirketin 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın almasıyla başladı. Araç 1 milyon 764 bin 518 liraya alınmıştı. Ancak otomobil kısa süre içinde çeşitli arızalar göstermeye başladı. Şirket, durumu satıcıya bildirdi. Yetkili servis bazı parçaları değiştirdi, boya koruması yaptı.
Servise yapılan birçok başvuruya rağmen araçtaki rüzgar sesi, kapı ayarları ve fren sorunları devam etti. Ayrıca yapılan boya korumasına rağmen ön cam ve kromajlarda lekelenme ve gölgelenme oluştu. Bunun üzerine şirket, sorunun üretimden kaynaklandığını belirterek Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.
Değişim ya da para iadesi istendi
Şirket, makam aracı olarak alınan otomobilin bu amaca uygun olmadığını vurgulayarak aracın ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesini, bu mümkün değilse iade edilerek ödenen bedelin faiziyle birlikte geri verilmesini talep etti. Satıcı şirket ise arızaların büyük kısmının giderildiğini, yalnızca rüzgâr sesi sorununun devam ettiğini savundu. Ayrıca aracın serviste kaldığı sürede 30 iş günü sınırının aşılmadığını belirterek davanın reddini istedi.
Mahkeme: Araçta gizli ayıp var
Mahkeme, araçtaki arızaların kullanıcı hatasından değil, gizli ayıplardan kaynaklandığına hükmetti. Soğutma kompresörü ve çeşitli parçaların değiştiği, bu onarım ve parça değişimlerinin yeni ve yüksek fiyatlı bir araçta kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aracın bir buçuk yıl içinde sık sık servise gitmiş olması da dikkate alınarak, tüketicinin araca olan güvenini yitirdiği ifade edildi. Mahkeme, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.
Misliyle değişim kararı onandı
Karara yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, değişim kararının doğru olduğunu belirtti. Dosya temyize taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de mahkeme kararını yerinde bularak onadı. Böylece arızalı sıfır araç için “misliyle değişim” kararı kesinleşmiş oldu.