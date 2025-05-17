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Hangi yatırım araçları yatırımcısını güldürdü: Altın, borsa ve dolarda son durum ne?
Hangi yatırım araçları yatırımcısını güldürdü: Altın, borsa ve dolarda son durum ne?
Sputnik Türkiye
Bu hafta yatırım araçlarında borsa, dolar ve sterlin yatırımcısının yüzünü güldürürken, altındaki düşüş yatırımcısını üzdü. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T11:18+0300
2025-05-17T11:18+0300
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Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Buna göre borsa, dolar ve sterlin bu hafta yatırımcısını sevindirirken, altın fiyatlarındaki düşüş 'güvenli liman' altına yatırım yapanların kaybına neden oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,51 değer kazancıyla 11.459,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puan, sanayi endeksi yüzde 2,37 yükselişle 12.796,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 20.114,98 puan oldu.Borsada en çok hangi hisse prim yaptı?Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. Enerya Enerji’yi, yüzde 17,58 ile Margun Enerji ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,82 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 17,11 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 632 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 475 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.Altın fiyatları yüzde 4.48 geriledi24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalışla 3.964,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26.809,00 liraya geriledi.Doların satış fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,63 azalışla 43,4300 lira oldu.Geçen hafta 51,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 artışla 51,5800 liraya yükseldi.İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 düşüşle 46,3700 liradan alıcı buldu.
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altın, gram altın, külçe altın, dolar, hisse senedi, euro, borsa
altın, gram altın, külçe altın, dolar, hisse senedi, euro, borsa

Hangi yatırım araçları yatırımcısını güldürdü: Altın, borsa ve dolarda son durum ne?

11:18 17.05.2025
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA
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Bu hafta yatırım araçlarında borsa, dolar ve sterlin yatırımcısının yüzünü güldürürken, altındaki düşüş yatırımcısını üzdü.
Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Buna göre borsa, dolar ve sterlin bu hafta yatırımcısını sevindirirken, altın fiyatlarındaki düşüş 'güvenli liman' altına yatırım yapanların kaybına neden oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,51 değer kazancıyla 11.459,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puan, sanayi endeksi yüzde 2,37 yükselişle 12.796,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 20.114,98 puan oldu.

Borsada en çok hangi hisse prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. Enerya Enerji’yi, yüzde 17,58 ile Margun Enerji ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,82 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 17,11 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 632 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 475 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın fiyatları yüzde 4.48 geriledi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalışla 3.964,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26.809,00 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,63 azalışla 43,4300 lira oldu.
Geçen hafta 51,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 artışla 51,5800 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 düşüşle 46,3700 liradan alıcı buldu.
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