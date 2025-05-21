https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynada-askeri-egitim-kampi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-300den-fazla-asker-1096393096.html

Ukrayna’da askeri eğitim kampı vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 300’den fazla asker

Ukrayna’da askeri eğitim kampı vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 300’den fazla asker

Sputnik Türkiye

Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu düşmanın askeri eğitim kampını yerle bir etti. Ukrayna ordusunun son bir... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T12:41+0300

2025-05-21T12:41+0300

2025-05-21T12:49+0300

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donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 305 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 4 tank ve 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı oluşumların eğitim kampı, hava üssü altyapısı, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 236 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat