https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynada-askeri-egitim-kampi-vuruldu-dusmanin-gunluk-kaybi-bin-300den-fazla-asker-1096393096.html
Ukrayna’da askeri eğitim kampı vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 300’den fazla asker
Ukrayna’da askeri eğitim kampı vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 300’den fazla asker
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu düşmanın askeri eğitim kampını yerle bir etti. Ukrayna ordusunun son bir... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T12:41+0300
2025-05-21T12:41+0300
2025-05-21T12:49+0300
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 305 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 4 tank ve 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı oluşumların eğitim kampı, hava üssü altyapısı, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 236 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rosatom-baskani-lihacev-rusyanin-nukleer-kalkani-savunmaya-uygun-duzeyde-tutuyoruz-1096392299.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da askeri eğitim kampı vuruldu: Düşmanın günlük kaybı bin 300’den fazla asker
12:41 21.05.2025 (güncellendi: 12:49 21.05.2025)
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu düşmanın askeri eğitim kampını yerle bir etti. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kaybı bin 305 asker olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 305 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca 4 tank ve 13 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukraynalı oluşumların eğitim kampı, hava üssü altyapısı, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 236 uçak tipi İHA imha etti.