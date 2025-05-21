https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tusk-polonya-ukraynalilarin-sosyal-yardim-almak-icin-yaptigi-hilelere-musamaha-gostermeyecek-1096391885.html

Tusk: Polonya, Ukraynalıların sosyal yardım almak için yaptığı hilelere müsamaha göstermeyecek

Tusk: Polonya, Ukraynalıların sosyal yardım almak için yaptığı hilelere müsamaha göstermeyecek

Sputnik Türkiye

Başbakan Tusk, sosyal yardım almak için hileli yollara başvuran Ukraynalılara ödemelerin durdurulacağını, ancak çocuklu Ukraynalı kadınlara yardımın... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T12:17+0300

2025-05-21T12:17+0300

2025-05-21T12:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rafal trzaskowski

polonya

ukrayna

donald tusk

sosyal yardım

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkede yaşayan Ukraynalıların sosyal yardım almak için yaptıkları hileli uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Tusk, TVP Info televizyonuna yaptığı açıklamada, "Polonyalı vergi mükelleflerinin parasının bizi kullanmaya çalışanlar tarafından alınmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Bununla beraber Polonya, ülkede yaşayan ve çalışan çocuklu veya çocuk bakan Ukraynalı kadınlara yönelik yardımları kesmeyi düşünmüyor" dedi.Polonya'da özel statüye sahip ve yardımlardan yararlanan yaklaşık 1 milyon Ukrayna vatandaşı yaşıyor. Ocak ayında, iktidardaki Sivil Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Rafal Trzaskowski, hükümetin işsiz Ukraynalıları '800 artı' çocuk yardımından mahrum bırakmasını önermişti. Polonya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarına yardıma ilişkin yasada yapılan değişikliğe göre, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren çocuklu ailelerin '800 artı' yardımını alma hakkı, çocuğun okul öncesi ve okul eğitimi yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya Polonya eğitim sistemindeki bir kurumda eğitim görüp görmediğine bağlı olacak.

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avrupa, rafal trzaskowski, polonya, ukrayna, donald tusk, sosyal yardım