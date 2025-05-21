https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trumptan-zelenskiynin-rusyaya-yaptirim-cagrisina-yanit-1096376050.html

Trump’tan Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım çağrısına yanıt

Trump’tan Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım çağrısına yanıt

Sputnik Türkiye

Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda sadece kendisinin karar vereceğini söyledi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T00:30+0300

2025-05-21T00:30+0300

2025-05-21T00:29+0300

dünya

donald trump

abd

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_0:4:748:425_1920x0_80_0_0_7dfc08423dcdda16dcf9e37b046c57c7.png

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısına verdiği yanıtta, bu tür kararları sadece kendisinin verdiğini belirterek “Bu benim kararım olacak, başka kimsenin değil. Rusya'nın ne yapacağını, nasıl davranacağına bakacağız” dedi.ABD lideri ayrıca, Ukrayna'da çözüm için kritik bir anın geldiğini vurguladı.Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile başlayan müzakereler zemininde Rusya'ya karşı ‘daha güçlü yaptırımlar’ uygulanması yönündeki çağrısını yinelediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kallas-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-enerji-sektorundeki-tedbirleri-icerecek-1096375348.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, yaptırım