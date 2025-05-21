https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trumptan-zelenskiynin-rusyaya-yaptirim-cagrisina-yanit-1096376050.html
Trump’tan Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım çağrısına yanıt
Trump’tan Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım çağrısına yanıt
Sputnik Türkiye
Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda sadece kendisinin karar vereceğini söyledi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T00:30+0300
2025-05-21T00:30+0300
2025-05-21T00:29+0300
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abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
yaptırım
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ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısına verdiği yanıtta, bu tür kararları sadece kendisinin verdiğini belirterek “Bu benim kararım olacak, başka kimsenin değil. Rusya'nın ne yapacağını, nasıl davranacağına bakacağız” dedi.ABD lideri ayrıca, Ukrayna'da çözüm için kritik bir anın geldiğini vurguladı.Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile başlayan müzakereler zemininde Rusya'ya karşı ‘daha güçlü yaptırımlar’ uygulanması yönündeki çağrısını yinelediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kallas-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-enerji-sektorundeki-tedbirleri-icerecek-1096375348.html
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donald trump, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, yaptırım
donald trump, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, yaptırım
Trump’tan Zelenskiy'nin Rusya'ya yaptırım çağrısına yanıt
Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda sadece kendisinin karar vereceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısına verdiği yanıtta, bu tür kararları sadece kendisinin verdiğini belirterek “Bu benim kararım olacak, başka kimsenin değil. Rusya'nın ne yapacağını, nasıl davranacağına bakacağız” dedi.
ABD lideri ayrıca, Ukrayna'da çözüm için kritik bir anın geldiğini vurguladı.
Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile başlayan müzakereler zemininde Rusya'ya karşı ‘daha güçlü yaptırımlar’ uygulanması yönündeki çağrısını yinelediğini belirtmişti.