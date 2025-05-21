https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-avrupali-liderlere-rusyanin-zaferine-inandigini-soyledi-1096407325.html
‘Trump Avrupalı liderlere Rusya'nın zaferine inandığını söyledi’
‘Trump Avrupalı liderlere Rusya'nın zaferine inandığını söyledi’
Sputnik Türkiye
Trump’ın Avrupalı liderlere Rusya'nın zaferinden emin olduğunu söylediği aktarıldı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T20:19+0300
2025-05-21T20:19+0300
2025-05-21T20:17+0300
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abd
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bloomberg
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vladimir putin
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Bloomberg’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zaferle çıkacağından emin olduğunu söyledi.Haberde, “Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Trump, Rusya'nın zaferinden emin olduğunu açıkça ifade etti” ifadelerine yer verildi.Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump pazartesi akşamı iki saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rus lider görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-abd-rusyanin-ukraynada-ateskes-icin-sartlarini-aciklamasini-bekliyor-1096374344.html
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donald trump, abd, rusya, ukrayna, zafer, bloomberg, avrupa, vladimir putin
donald trump, abd, rusya, ukrayna, zafer, bloomberg, avrupa, vladimir putin
‘Trump Avrupalı liderlere Rusya'nın zaferine inandığını söyledi’
Trump’ın Avrupalı liderlere Rusya'nın zaferinden emin olduğunu söylediği aktarıldı.
Bloomberg’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zaferle çıkacağından emin olduğunu söyledi.
Haberde, “Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Trump, Rusya'nın zaferinden emin olduğunu açıkça ifade etti” ifadelerine yer verildi.
Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump pazartesi akşamı iki saatten fazla süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rus lider görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Moskova'nın Kiev ile ateşkesi de içeren bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.