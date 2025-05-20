Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya soruşturmasında hukuki süreçı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-abd-rusyanin-ukraynada-ateskes-icin-sartlarini-aciklamasini-bekliyor-1096374344.html
Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor
Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes şartlarını ortaya koymasını beklediğini belirtti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T21:10+0300
2025-05-20T21:32+0300
dünya
abd
marco rubio
rusya
ukrayna
barış
ateşkes
moskova
senato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094008438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_684e8863d07a5c2cc4fee0f032abd673.jpg
Senato'daki oturumda Ukrayna'daki çatışmayla ilgili durumu değerlendiren Rubio, ABD'nin Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını beklediğini ve bunun ardından Moskova'nın tutumunun Washington için daha net hale geleceğini söyledi.Rubio, “Anladığımız kadarıyla Ruslar, daha geniş müzakerelerin önünü açacak olan ateşkesi sağlayacak koşulların bir listesini hazırlıyor. Bu koşulları bekliyoruz. Bunları alır almaz Putin'in hesaplarını daha net bir şekilde anlayacağız” dedi.Rubio ayrıca, ABD'nin taraflar arasında geçici bir ateşkes değil, uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, “Çatışmayı barışın kalıcı olacağı şekilde sona ermesini istiyoruz, üç ay sürüp sonra yeniden başlayacak şekilde değil. Her iki tarafın da uzun süre birlikte yaşayabileceği bir anlaşmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.‘ABD Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsa, Moskova ile diyalog durur’Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi halinde Moskova'nın Washington ile diyaloğu keseceğini düşündüğünü belirterek, “Trump, şu anda yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsanız, Rusların ABD ile konuşmayı bırakacağını düşünüyor. Onlarla konuşabilmek ve onları müzakere masasına oturtabilmek bizim için faydalı” dedi.Bloomberg ajansı, Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Senato üyeleri arasında, Rus enerji kaynaklarını satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek aradığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-ukrayna-ihtilafi-batinin-dikkatini-daha-ciddi-tehditlerden-uzaklastiriyor-1096372553.html
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094008438_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bcbe69137de27e5820743870207061f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, rusya, ukrayna, barış, ateşkes, moskova, senato
abd, marco rubio, rusya, ukrayna, barış, ateşkes, moskova, senato

Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor

21:10 20.05.2025 (güncellendi: 21:32 20.05.2025)
© AP Photo / Marta LavandierSen. Marco Rubio, R-Fla., speaks at the Forum Club of the Palm Beaches, Wednesday, Aug. 25, 2021, in West Palm Beach, Fla. Rubio spoke about the situation in Afghanistan, the COVID-19 pandemic and China-US trade.
Sen. Marco Rubio, R-Fla., speaks at the Forum Club of the Palm Beaches, Wednesday, Aug. 25, 2021, in West Palm Beach, Fla. Rubio spoke about the situation in Afghanistan, the COVID-19 pandemic and China-US trade. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Marta Lavandier
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes şartlarını ortaya koymasını beklediğini belirtti.
Senato'daki oturumda Ukrayna'daki çatışmayla ilgili durumu değerlendiren Rubio, ABD'nin Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını beklediğini ve bunun ardından Moskova'nın tutumunun Washington için daha net hale geleceğini söyledi.
Rubio, “Anladığımız kadarıyla Ruslar, daha geniş müzakerelerin önünü açacak olan ateşkesi sağlayacak koşulların bir listesini hazırlıyor. Bu koşulları bekliyoruz. Bunları alır almaz Putin'in hesaplarını daha net bir şekilde anlayacağız” dedi.
Rubio ayrıca, ABD'nin taraflar arasında geçici bir ateşkes değil, uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, “Çatışmayı barışın kalıcı olacağı şekilde sona ermesini istiyoruz, üç ay sürüp sonra yeniden başlayacak şekilde değil. Her iki tarafın da uzun süre birlikte yaşayabileceği bir anlaşmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

‘ABD Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsa, Moskova ile diyalog durur’

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi halinde Moskova'nın Washington ile diyaloğu keseceğini düşündüğünü belirterek, “Trump, şu anda yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsanız, Rusların ABD ile konuşmayı bırakacağını düşünüyor. Onlarla konuşabilmek ve onları müzakere masasına oturtabilmek bizim için faydalı” dedi.
Bloomberg ajansı, Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Senato üyeleri arasında, Rus enerji kaynaklarını satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek aradığını aktarmıştı.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
DÜNYA
Rubio: Ukrayna ihtilafı Batı'nın dikkatini daha ciddi tehditlerden uzaklaştırıyor
Dün, 19:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала