https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-abd-rusyanin-ukraynada-ateskes-icin-sartlarini-aciklamasini-bekliyor-1096374344.html
Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor
Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes şartlarını ortaya koymasını beklediğini belirtti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T21:10+0300
2025-05-20T21:10+0300
2025-05-20T21:32+0300
dünya
abd
marco rubio
rusya
ukrayna
barış
ateşkes
moskova
senato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094008438_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_684e8863d07a5c2cc4fee0f032abd673.jpg
Senato'daki oturumda Ukrayna'daki çatışmayla ilgili durumu değerlendiren Rubio, ABD'nin Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını beklediğini ve bunun ardından Moskova'nın tutumunun Washington için daha net hale geleceğini söyledi.Rubio, “Anladığımız kadarıyla Ruslar, daha geniş müzakerelerin önünü açacak olan ateşkesi sağlayacak koşulların bir listesini hazırlıyor. Bu koşulları bekliyoruz. Bunları alır almaz Putin'in hesaplarını daha net bir şekilde anlayacağız” dedi.Rubio ayrıca, ABD'nin taraflar arasında geçici bir ateşkes değil, uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, “Çatışmayı barışın kalıcı olacağı şekilde sona ermesini istiyoruz, üç ay sürüp sonra yeniden başlayacak şekilde değil. Her iki tarafın da uzun süre birlikte yaşayabileceği bir anlaşmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.‘ABD Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsa, Moskova ile diyalog durur’Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi halinde Moskova'nın Washington ile diyaloğu keseceğini düşündüğünü belirterek, “Trump, şu anda yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsanız, Rusların ABD ile konuşmayı bırakacağını düşünüyor. Onlarla konuşabilmek ve onları müzakere masasına oturtabilmek bizim için faydalı” dedi.Bloomberg ajansı, Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Senato üyeleri arasında, Rus enerji kaynaklarını satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek aradığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/rubio-ukrayna-ihtilafi-batinin-dikkatini-daha-ciddi-tehditlerden-uzaklastiriyor-1096372553.html
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094008438_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bcbe69137de27e5820743870207061f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, rusya, ukrayna, barış, ateşkes, moskova, senato
abd, marco rubio, rusya, ukrayna, barış, ateşkes, moskova, senato
Rubio: ABD, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını bekliyor
21:10 20.05.2025 (güncellendi: 21:32 20.05.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes şartlarını ortaya koymasını beklediğini belirtti.
Senato'daki oturumda Ukrayna'daki çatışmayla ilgili durumu değerlendiren Rubio, ABD'nin Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes için şartlarını açıklamasını beklediğini ve bunun ardından Moskova'nın tutumunun Washington için daha net hale geleceğini söyledi.
Rubio, “Anladığımız kadarıyla Ruslar, daha geniş müzakerelerin önünü açacak olan ateşkesi sağlayacak koşulların bir listesini hazırlıyor. Bu koşulları bekliyoruz. Bunları alır almaz Putin'in hesaplarını daha net bir şekilde anlayacağız” dedi.
Rubio ayrıca, ABD'nin taraflar arasında geçici bir ateşkes değil, uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, “Çatışmayı barışın kalıcı olacağı şekilde sona ermesini istiyoruz, üç ay sürüp sonra yeniden başlayacak şekilde değil. Her iki tarafın da uzun süre birlikte yaşayabileceği bir anlaşmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
‘ABD Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsa, Moskova ile diyalog durur’
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi halinde Moskova'nın Washington ile diyaloğu keseceğini düşündüğünü belirterek, “Trump, şu anda yaptırımlarla tehdit etmeye başlarsanız, Rusların ABD ile konuşmayı bırakacağını düşünüyor. Onlarla konuşabilmek ve onları müzakere masasına oturtabilmek bizim için faydalı” dedi.
Bloomberg ajansı, Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Senato üyeleri arasında, Rus enerji kaynaklarını satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek aradığını aktarmıştı.