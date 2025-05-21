https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tamamen-rusyanin-kontrolunde-ukraynali-komutanlar-kursktaki-basarilari-hakkinda-yalan-soyluyor-1096380620.html
Tamamen Rusya’nın kontrolünde: Ukraynalı komutanlar Kursk’taki başarıları hakkında yalan söylüyor
Tamamen Rusya’nın kontrolünde: Ukraynalı komutanlar Kursk’taki başarıları hakkında yalan söylüyor
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesinin tamamen Rusya’nın kontrolünde olmasına rağmen, Ukraynalı komutanların bu istikamette Rus güçleri durdurmakta başarılı olduklarına dair... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T08:17+0300
2025-05-21T08:17+0300
2025-05-21T08:15+0300
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Rusya güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı komutanların, Kursk Bölgesinde Rus güçlerine başarılı şekilde karşı koydukları yönünde Kiev’e yalan söylediğini bildirdi.Kaynak, “Tugay komutanlarının üst komutanlıklarına gönderdikleri raporlar, Ukrayna güçlerinin Kursk Bölgesi'ndeki mevzileri başarıyla tuttuklarını ve Rus ordusunun tüm planlarını bozduklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.Kursk Bölgesinde olup bitenlere ilişkin gerçek fotoğrafın Kiev’deki yönetime büyük bir gecikmeyle ulaşmakta ve cephenin bu bölümündeki gerçek kayıpların üstü örtülmekte olduğu kaydedildi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriye Gerasimov, 26 Nisan 2025 tarihinde, Kursk Bölgesinin tamamen Ukraynalı oluşumlardan temizlendiğini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirmişti. Rusya lideri Putin, bu başarının, cephenin diğer önemli bölümlerinde başarılı operasyonlar için gerekli koşulları yarattığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-istihbarat-aldi-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurmaya-hazirlaniyor-1096379839.html
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rusya, ukrayna, kursk bölgesi, vladimir putin, valeriy gerasimov
rusya, ukrayna, kursk bölgesi, vladimir putin, valeriy gerasimov
Tamamen Rusya’nın kontrolünde: Ukraynalı komutanlar Kursk’taki başarıları hakkında yalan söylüyor
Kursk Bölgesinin tamamen Rusya’nın kontrolünde olmasına rağmen, Ukraynalı komutanların bu istikamette Rus güçleri durdurmakta başarılı olduklarına dair Kiev’deki yönetime yanlış bilgiler içeren raporlar gönderdiği ortaya çıktı.
Rusya güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı komutanların, Kursk Bölgesinde Rus güçlerine başarılı şekilde karşı koydukları yönünde Kiev’e yalan söylediğini bildirdi.
Kaynak, “Tugay komutanlarının üst komutanlıklarına gönderdikleri raporlar, Ukrayna güçlerinin Kursk Bölgesi'ndeki mevzileri başarıyla tuttuklarını ve Rus ordusunun tüm planlarını bozduklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.
Kursk Bölgesinde olup bitenlere ilişkin gerçek fotoğrafın Kiev’deki yönetime büyük bir gecikmeyle ulaşmakta ve cephenin bu bölümündeki gerçek kayıpların üstü örtülmekte olduğu kaydedildi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriye Gerasimov, 26 Nisan 2025 tarihinde, Kursk Bölgesinin tamamen Ukraynalı oluşumlardan temizlendiğini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirmişti. Rusya lideri Putin, bu başarının, cephenin diğer önemli bölümlerinde başarılı operasyonlar için gerekli koşulları yarattığını dile getirmişti.