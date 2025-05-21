https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/tamamen-rusyanin-kontrolunde-ukraynali-komutanlar-kursktaki-basarilari-hakkinda-yalan-soyluyor-1096380620.html

Tamamen Rusya’nın kontrolünde: Ukraynalı komutanlar Kursk’taki başarıları hakkında yalan söylüyor

Tamamen Rusya’nın kontrolünde: Ukraynalı komutanlar Kursk’taki başarıları hakkında yalan söylüyor

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesinin tamamen Rusya’nın kontrolünde olmasına rağmen, Ukraynalı komutanların bu istikamette Rus güçleri durdurmakta başarılı olduklarına dair... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T08:17+0300

2025-05-21T08:17+0300

2025-05-21T08:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kursk bölgesi

vladimir putin

valeriy gerasimov

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Rusya güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı komutanların, Kursk Bölgesinde Rus güçlerine başarılı şekilde karşı koydukları yönünde Kiev’e yalan söylediğini bildirdi.Kaynak, “Tugay komutanlarının üst komutanlıklarına gönderdikleri raporlar, Ukrayna güçlerinin Kursk Bölgesi'ndeki mevzileri başarıyla tuttuklarını ve Rus ordusunun tüm planlarını bozduklarını gösteriyor” ifadesini kullandı.Kursk Bölgesinde olup bitenlere ilişkin gerçek fotoğrafın Kiev’deki yönetime büyük bir gecikmeyle ulaşmakta ve cephenin bu bölümündeki gerçek kayıpların üstü örtülmekte olduğu kaydedildi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriye Gerasimov, 26 Nisan 2025 tarihinde, Kursk Bölgesinin tamamen Ukraynalı oluşumlardan temizlendiğini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirmişti. Rusya lideri Putin, bu başarının, cephenin diğer önemli bölümlerinde başarılı operasyonlar için gerekli koşulları yarattığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-istihbarat-aldi-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurmaya-hazirlaniyor-1096379839.html

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