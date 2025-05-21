https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-istihbarat-aldi-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurmaya-hazirlaniyor-1096379839.html
ABD istihbarat aldı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
ABD istihbarat aldı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat aldığı belirtildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T07:47+0300
2025-05-21T07:47+0300
2025-05-21T07:55+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
nükleer tesis
nükleer program
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102494/56/1024945639_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_6ea4543ff136c3b612d6a4ce53cb4173.jpg
CNN televizyonun haberinde, “ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmak için hazırlık yaptığını gösteren yeni bir istihbarat aldı” ifadesine yer verildi.Televizyona konuşan kaynaklar, İsrail yönetiminin saldırılar konusunda nihai bir karar verip vermediği henüz belli olmadığını kaydetti. Ancak bu kaynaklardan birine göre böyle bir senaryonun gerçekleşme olasılığı son aylarda önemli ölçüde arttı.CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili, Washington ve Tahran’ın nükleer program konusunda “İsrail’in görüşüne göre kötü” bir anlaşmaya varmaları halinde, ülkesinin İran'a karşı bağımsız bir askeri harekata hazır olduğunu söyledi.Öte yandan bilgi sahibi bir kaynak, İsrail’in Amerikalıların özellikle de havada yakıt ikmali ve yeraltındaki altyapıyı vuracak bombaların hedefe ulaştırılması gibi desteği olmadan İran'ın nükleer programını yok etmek için yeterli kapasiteye sahip olmadığını vurguladı.Haberde, ABD tarafından tespit edilen, İsrail’in uçak bombalarını taşıma dahil çeşitli manevralarının, İran'a nükleer programının kilit unsurlarından vazgeçmesi yönünde baskı oluşturmayı amaçlıyor olabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-parisin-eylemleri-ukraynadaki-catismayi-cozme-amaci-tasimiyor-1096377570.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102494/56/1024945639_144:0:2355:1658_1920x0_80_0_0_6af3830cd08bae350d48ee575b58ce9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, nükleer tesis, nükleer program
abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, nükleer tesis, nükleer program
ABD istihbarat aldı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
07:47 21.05.2025 (güncellendi: 07:55 21.05.2025)
ABD’nin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat aldığı belirtildi.
CNN
televizyonun haberinde, “ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmak için hazırlık yaptığını gösteren yeni bir istihbarat aldı” ifadesine yer verildi.
Televizyona konuşan kaynaklar, İsrail yönetiminin saldırılar konusunda nihai bir karar verip vermediği henüz belli olmadığını kaydetti. Ancak bu kaynaklardan birine göre böyle bir senaryonun gerçekleşme olasılığı son aylarda önemli ölçüde arttı.
CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili, Washington ve Tahran’ın nükleer program konusunda “İsrail’in görüşüne göre kötü” bir anlaşmaya varmaları halinde, ülkesinin İran'a karşı bağımsız bir askeri harekata hazır olduğunu söyledi.
Öte yandan bilgi sahibi bir kaynak, İsrail’in Amerikalıların özellikle de havada yakıt ikmali ve yeraltındaki altyapıyı vuracak bombaların hedefe ulaştırılması gibi desteği olmadan İran'ın nükleer programını yok etmek için yeterli kapasiteye sahip olmadığını vurguladı.
Haberde, ABD tarafından tespit edilen, İsrail’in uçak bombalarını taşıma dahil çeşitli manevralarının, İran'a nükleer programının kilit unsurlarından vazgeçmesi yönünde baskı oluşturmayı amaçlıyor olabileceği kaydedildi.