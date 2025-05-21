https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-istihbarat-aldi-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurmaya-hazirlaniyor-1096379839.html

ABD istihbarat aldı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD istihbarat aldı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı hazırlıklarına ilişkin istihbarat aldığı belirtildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T07:47+0300

2025-05-21T07:47+0300

2025-05-21T07:55+0300

dünya

abd

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

nükleer tesis

nükleer program

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102494/56/1024945639_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_6ea4543ff136c3b612d6a4ce53cb4173.jpg

CNN televizyonun haberinde, “ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmak için hazırlık yaptığını gösteren yeni bir istihbarat aldı” ifadesine yer verildi.Televizyona konuşan kaynaklar, İsrail yönetiminin saldırılar konusunda nihai bir karar verip vermediği henüz belli olmadığını kaydetti. Ancak bu kaynaklardan birine göre böyle bir senaryonun gerçekleşme olasılığı son aylarda önemli ölçüde arttı.CNN'e konuşan İsrailli bir yetkili, Washington ve Tahran’ın nükleer program konusunda “İsrail’in görüşüne göre kötü” bir anlaşmaya varmaları halinde, ülkesinin İran'a karşı bağımsız bir askeri harekata hazır olduğunu söyledi.Öte yandan bilgi sahibi bir kaynak, İsrail’in Amerikalıların özellikle de havada yakıt ikmali ve yeraltındaki altyapıyı vuracak bombaların hedefe ulaştırılması gibi desteği olmadan İran'ın nükleer programını yok etmek için yeterli kapasiteye sahip olmadığını vurguladı.Haberde, ABD tarafından tespit edilen, İsrail’in uçak bombalarını taşıma dahil çeşitli manevralarının, İran'a nükleer programının kilit unsurlarından vazgeçmesi yönünde baskı oluşturmayı amaçlıyor olabileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-parisin-eylemleri-ukraynadaki-catismayi-cozme-amaci-tasimiyor-1096377570.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, nükleer tesis, nükleer program