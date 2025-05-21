https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/svr-avrupa-komisyonunda-kallasin-dis-politikadaki-beceriksizliginden-rahatsiz-olanlar-var-1096406188.html
SVR: Avrupa Komisyonu'nda Kallas'ın dış politikadaki beceriksizliğinden rahatsız olanlar var
SVR: Avrupa Komisyonu'nda Kallas'ın dış politikadaki beceriksizliğinden rahatsız olanlar var
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel'in Kaja Kallas'ı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atamasının hata olduğunu kabul... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T19:05+0300
2025-05-21T19:05+0300
2025-05-21T19:05+0300
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SVR basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Brüksel, Kaja Kallas'ı AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atamasının, yetersiz olması nedeniyle hata olduğunu kabul etmeye başladığı belirtildi.Kallas’ın Brüksel’de ve AB’nin önde gelen ülkelerinin başkentlerinde neredeyse açık bir şekilde ‘aşırı faaliyet, beklenmedik ve mutabakatsız girişimlere eğilim göstermekle’ suçlandığına dikkat çeken SVR, açıklamaya şöyle devam etti:
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa komisyonu, kaja kallas, avrupa, rusya, brüksel, ab
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa komisyonu, kaja kallas, avrupa, rusya, brüksel, ab
SVR: Avrupa Komisyonu'nda Kallas'ın dış politikadaki beceriksizliğinden rahatsız olanlar var
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel'in Kaja Kallas'ı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atamasının hata olduğunu kabul etmeye başladığını bildirdi.
SVR basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Brüksel, Kaja Kallas'ı AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atamasının, yetersiz olması nedeniyle hata olduğunu kabul etmeye başladığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu'nun perde arkasında, Kallas'ın mutlak yetersizliğinden rahatsızlar. Kallas'ın ülkelerin pozisyonlarındaki nüansları hesaba katamadığı ve çoğu zaman hiçbir anlam ifade etmeyen basitleştirilmiş şemalar kurabildiği ortada.
Kallas’ın Brüksel’de ve AB’nin önde gelen ülkelerinin başkentlerinde neredeyse açık bir şekilde ‘aşırı faaliyet, beklenmedik ve mutabakatsız girişimlere eğilim göstermekle’ suçlandığına dikkat çeken SVR, açıklamaya şöyle devam etti:
Birleşik Avrupa’da üst düzey atamaların cinsiyete ve milliyete dayalı olarak yapılması şeklinde kökleşmiş olan uygulamanın AB'yi gerçek politikadan giderek uzaklaştırdığı daha da belirginleşiyor. Mevcut uluslararası durum, görevlilerin aşırı liberal sözde yeterliliklere sahip olmalarını değil, her şeyden önce Avrupa’daki bürokratların sahip olmadığı belli olan derin bilgi ve profesyonelliğe sahip olmalarını gerektiriyor.