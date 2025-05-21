https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/svr-avrupa-komisyonunda-kallasin-dis-politikadaki-beceriksizliginden-rahatsiz-olanlar-var-1096406188.html

SVR: Avrupa Komisyonu'nda Kallas'ın dış politikadaki beceriksizliğinden rahatsız olanlar var

SVR: Avrupa Komisyonu'nda Kallas'ın dış politikadaki beceriksizliğinden rahatsız olanlar var

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel'in Kaja Kallas'ı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atamasının hata olduğunu kabul... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T19:05+0300

2025-05-21T19:05+0300

2025-05-21T19:05+0300

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ab

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SVR basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Brüksel, Kaja Kallas'ı AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atamasının, yetersiz olması nedeniyle hata olduğunu kabul etmeye başladığı belirtildi.Kallas’ın Brüksel’de ve AB’nin önde gelen ülkelerinin başkentlerinde neredeyse açık bir şekilde ‘aşırı faaliyet, beklenmedik ve mutabakatsız girişimlere eğilim göstermekle’ suçlandığına dikkat çeken SVR, açıklamaya şöyle devam etti:

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