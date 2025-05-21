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Survivor'da ortalık karıştı: Sinirlerine hakim olamadı, adada eşyaları ateşe verdi
Survivor'da ortalık karıştı: Sinirlerine hakim olamadı, adada eşyaları ateşe verdi
Sputnik Türkiye
Survivor'da elenen İsmail Balaban'dan sonra adada ortalık karıştı. İsmail'in ardından adaya dönen Meryem Kasap, büyük bir öfke patlaması yaşadı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor'da sular durulmuyor. Düellonun ardından yarışmaya veda eden isim İsmail Balaban oldu. Bu vedanın ardından adaya dönen Meryem Kasap, büyük bir öfke patlaması yaşadı. Kontrolünü kaybeden Meryem, İsmail’e ait sandalye ve battaniyeyi ateşe verdi. Hatta kendi kaldığı barakayı da yakmayı düşündüğünü söyleyen yarışmacı, bu kararından neyin vazgeçirdiğini de paylaştı. İsmail senaryo yazdı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/survivor-almeda-diskalifiye-oldu-acun-ilicali-kabul-edilemez-bir-durum-diyerek-sebebi-acikladi-1096005907.html
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i̇smail balaban, survivor, meryem kasap
i̇smail balaban, survivor, meryem kasap

Survivor'da ortalık karıştı: Sinirlerine hakim olamadı, adada eşyaları ateşe verdi

07:20 21.05.2025
© FotoğrafSurvivor'da ortalık karıştı: Sinirlerine hakim olamadı, adada eşyaları ateşe verdi
Survivor'da ortalık karıştı: Sinirlerine hakim olamadı, adada eşyaları ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Fotoğraf
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Survivor'da elenen İsmail Balaban'dan sonra adada ortalık karıştı. İsmail'in ardından adaya dönen Meryem Kasap, büyük bir öfke patlaması yaşadı.
Survivor'da sular durulmuyor. Düellonun ardından yarışmaya veda eden isim İsmail Balaban oldu. Bu vedanın ardından adaya dönen Meryem Kasap, büyük bir öfke patlaması yaşadı.
Kontrolünü kaybeden Meryem, İsmail’e ait sandalye ve battaniyeyi ateşe verdi. Hatta kendi kaldığı barakayı da yakmayı düşündüğünü söyleyen yarışmacı, bu kararından neyin vazgeçirdiğini de paylaştı.

İsmail senaryo yazdı

Meryem duygularını şöyle açıkladı:

"Kafasında İsmail bir senaryo kurdu, bir senaryo yazdı. Bunu da oynamaya çalıştı. Ben buradan ayrılırken başka birisi beni elemesin, ben kendim Meryem'e bıraktım imajı çizmeye çalışıyor. Bir taşla iki kuş yapmış oluyor. Aycan'a da oynamadım, Meryem'le finale kalayım, bende burada giderken Meryem'e bırakmış olayım imajı yaratmak için. Madem bu kadar çok gitmek istiyordun 3 gün önce Sedat abiyle maçın vardı, orada ona bıraksaydın"
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