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Dijital bankacılık uygulamalarında yeni 'güvenlik' önlemleri uygulamaya giriyor: Onay istenecek
Dijital bankacılık uygulamalarında yeni 'güvenlik' önlemleri uygulamaya giriyor: Onay istenecek
Sputnik Türkiye
Mobil bankacılık işlemlerinde para transferlerinde ek onay süreci devreye alınıyor 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T12:45+0300
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banka
banka dolandırıcılığı
dijital bankacılık
ekonomi̇
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Dijital bankacılık kullananların sayısıyla birlikte dolandırıcılık olaylarında da artış yaşanıyor. Kullanıcıların mağdur olmaması için harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni bir uygulamayı devreye soktu. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.Dijital bankacılıkta sistem nasıl işleyecek?Cumhuriyet'in haberine göre, BDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde kullanıcı güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.Kullanıcılar, yalnızca hesap bilgileriyle değil, aynı zamanda bankaya tanımlı cep telefonlarına gönderilen SMS kodları ile de işlem onayı verecek. Bu yöntem, hesap bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilse bile, onaysız işlem yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.Aşamalı geçiş yapılacakBDDK’dan yapılan açıklamada, çift aşamalı doğrulama sistemine geçişin aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar yeni sistemi aktif hale getirirken, diğer bankaların da belirlenen takvime uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.Bu uygulamayla, hem kullanıcıların işlemlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hem de dolandırıcılık olaylarının büyük ölçüde önlenmesi hedefleniyor. Yeni sistem, bankacılık hizmetlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.IBAN ile transfer yaparken bu noktalara dikkatYeni uygulamayla birlikte, IBAN üzerinden para transferi yapan herkesin bazı güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Dijital bankacılık işlemlerinde dolandırıcılığa karşı alınabilecek temel tedbirler şöyle sıralanıyor:
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bddk, banka, banka dolandırıcılığı, dijital bankacılık
bddk, banka, banka dolandırıcılığı, dijital bankacılık

Dijital bankacılık uygulamalarında yeni 'güvenlik' önlemleri uygulamaya giriyor: Onay istenecek

12:45 19.05.2025
Dijital istifçilik (bu fotoğraf yapay zeka ile yapılmıştır)
Dijital istifçilik (bu fotoğraf yapay zeka ile yapılmıştır) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
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Mobil bankacılık işlemlerinde para transferlerinde ek onay süreci devreye alınıyor
Dijital bankacılık kullananların sayısıyla birlikte dolandırıcılık olaylarında da artış yaşanıyor. Kullanıcıların mağdur olmaması için harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni bir uygulamayı devreye soktu. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.

Dijital bankacılıkta sistem nasıl işleyecek?

Cumhuriyet'in haberine göre, BDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde kullanıcı güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.
Kullanıcılar, yalnızca hesap bilgileriyle değil, aynı zamanda bankaya tanımlı cep telefonlarına gönderilen SMS kodları ile de işlem onayı verecek. Bu yöntem, hesap bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilse bile, onaysız işlem yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Aşamalı geçiş yapılacak

BDDK’dan yapılan açıklamada, çift aşamalı doğrulama sistemine geçişin aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar yeni sistemi aktif hale getirirken, diğer bankaların da belirlenen takvime uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.
Bu uygulamayla, hem kullanıcıların işlemlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hem de dolandırıcılık olaylarının büyük ölçüde önlenmesi hedefleniyor. Yeni sistem, bankacılık hizmetlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.

IBAN ile transfer yaparken bu noktalara dikkat

Yeni uygulamayla birlikte, IBAN üzerinden para transferi yapan herkesin bazı güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Dijital bankacılık işlemlerinde dolandırıcılığa karşı alınabilecek temel tedbirler şöyle sıralanıyor:
1.
Güçlü şifreler kullanın: Basit şifrelerden kaçının, özel karakterler içeren karmaşık şifreler tercih edin.
2.
SMS doğrulamasını kontrol edin: Her işlemde gelen onay kodunu dikkatle inceleyin, işlem siz yapmadıysanız onaylamayın.
3.
Şüpheli durumlarda bankanıza başvurun: Tanımadığınız işlemler fark ettiğinizde bankanızla hızla iletişime geçin.
4.
Cihaz güvenliğinizi sağlayın: Mobil bankacılık işlemlerinizi yalnızca güvenilir cihazlar üzerinden yapın, yazılımlarınızı güncel tutun.
5.
Uygulamaları güncel kullanın: Bankacılık uygulamalarının en son sürümünü kullanarak yeni güvenlik özelliklerinden yararlanın.

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