https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/dijital-bankacilik-uygulamalarinda-yeni-guvenlik-onlemleri-uygulamaya-giriyor-onay-istenecek-1096335861.html

Dijital bankacılık uygulamalarında yeni 'güvenlik' önlemleri uygulamaya giriyor: Onay istenecek

Dijital bankacılık uygulamalarında yeni 'güvenlik' önlemleri uygulamaya giriyor: Onay istenecek

Sputnik Türkiye

Mobil bankacılık işlemlerinde para transferlerinde ek onay süreci devreye alınıyor 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T12:45+0300

2025-05-19T12:45+0300

2025-05-19T12:45+0300

bddk

banka

banka dolandırıcılığı

dijital bankacılık

ekonomi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094394091_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc51c04096283d9704d2994dc7da4236.jpg

Dijital bankacılık kullananların sayısıyla birlikte dolandırıcılık olaylarında da artış yaşanıyor. Kullanıcıların mağdur olmaması için harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni bir uygulamayı devreye soktu. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.Dijital bankacılıkta sistem nasıl işleyecek?Cumhuriyet'in haberine göre, BDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde kullanıcı güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.Kullanıcılar, yalnızca hesap bilgileriyle değil, aynı zamanda bankaya tanımlı cep telefonlarına gönderilen SMS kodları ile de işlem onayı verecek. Bu yöntem, hesap bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilse bile, onaysız işlem yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.Aşamalı geçiş yapılacakBDDK’dan yapılan açıklamada, çift aşamalı doğrulama sistemine geçişin aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar yeni sistemi aktif hale getirirken, diğer bankaların da belirlenen takvime uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.Bu uygulamayla, hem kullanıcıların işlemlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi hem de dolandırıcılık olaylarının büyük ölçüde önlenmesi hedefleniyor. Yeni sistem, bankacılık hizmetlerinin daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.IBAN ile transfer yaparken bu noktalara dikkatYeni uygulamayla birlikte, IBAN üzerinden para transferi yapan herkesin bazı güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Dijital bankacılık işlemlerinde dolandırıcılığa karşı alınabilecek temel tedbirler şöyle sıralanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/evlenme-vaadiyle-6-milyonluk-vurgun-iddiasi-sarjda-unutulan-telefonla-butun-banka-hesaplarini-1096331391.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bddk, banka, banka dolandırıcılığı, dijital bankacılık