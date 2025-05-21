https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/simion-romanyadaki-secim-sonuclarina-itiraz-etmeyi-planliyor-1096377832.html

Simion, Romanya'daki seçim sonuçlarına itiraz etmeyi planlıyor

Simion, Romanya'daki seçim sonuçlarına itiraz etmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

Rumenlerin Birleşmesi için İttifak (AUR) partisi lideri George Simion, kendisini ikinci sıraya yerleştiren Romanya cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T05:07+0300

2025-05-21T05:07+0300

2025-05-21T05:07+0300

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romanya dışişleri bakanlığı

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Simion, “Romanya Anayasa Mahkemesi'nde Nicusor Dan'ın seçilmesine, Aralık ayında seçimleri iptal etmeleriyle aynı sebeplerden dolayı itiraz edeceğiz” dedi. Ancak Simion başarı şansının zayıf olduğunu da ifade etti.Romanya'da Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilmişti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu'n verilerine göre Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yüzde 53.60, Simion ise 46.40 oy alarak yenilgiyi kabul etmişti.Seçimden kısa bir süre önce “Rumenlerin Birliği İçin İttifak” lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u seçimlere doğrudan müdahalede bulunmakla suçlamıştı. Simion’un iddiasına göre, Fransız büyükelçi Romanya’yı dolaşarak yerel yöneticileri ve iş insanlarını başka bir adayı desteklemeye ikna etmeye çalışmıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti.İlk kez değilGeçtiğimiz Kasım ayında Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleştirilmişti. Bağımsız aday Calin Georgescu seçimin lideri olmuştu. 6 Aralık'ta ülkenin Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgelerinde doğrulandığı iddia edilen ciddi usulsüzlükler bahanesiyle oylama sonuçlarını iptal etmişti.Şubat ayı sonunda Georgescu, kampanyasının yasadışı finansmanına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak yanlış bilgi yaymak da dahil olmak üzere altı suçla itham edilmişti. Siyasetçi cumhurbaşkanı adayı olarak kaydolmak için başvuruda bulunmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu başvurusunu reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ukraynali-vekil-putin-yine-herkesi-alt-etti-avrupalilar-kendi-ultimatomlarini-yuttular-zelenskiy-1096377704.html

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avrupa, george simion, calin georgescu, romanya, romanya dışişleri bakanlığı