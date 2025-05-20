https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/istanbulda-en-cok-kaza-hangi-gun-oluyor-en-cok-hangi-saatlerde-kaza-yapiliyor-en-cok-kaza-yapilan-1096363971.html

İstanbul'da en çok kaza hangi gün oluyor? En çok hangi saatlerde kaza yapılıyor? En çok kaza yapılan ilçe hangisi?

İstanbul'da en çok kaza hangi gün oluyor? En çok hangi saatlerde kaza yapılıyor? En çok kaza yapılan ilçe hangisi?

Sputnik Türkiye

İstanbulluların en büyük sorunlarından biri de trafik. Peki İstanbullular trafikte ne kadar zaman kaybediyor? Trafik kazalarında en tehlikeli gün ve saatler... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T12:47+0300

2025-05-20T12:47+0300

2025-05-20T12:47+0300

yaşam

i̇stanbul

trafik

trafik kazası

trafik ihlali

trafik sıkışıklığı

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İstanbul'da yapılan bir çalışma, İstanbulluların trafikte ne kadar zaman kaybettiklerinin yanı sıra en çok kaza yapılan günleri, saatleri de ortaya koydu. Araştırmaya göre, en çok kaza sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında ana arter denilen D-100, TEM Otoyolu ve sahil yollarında yaşanıyor. En çok kaza yapılan gün ise cuma. Zaten felç olan İstanbul trafiğinde bir de kaza yaşandığında ise yaşanan sıkışıklık daha da artıyor kazalardan dolayı yıllık kayıp zaman 105 saati buluyor. İstanbul trafiği Avrupa'da birinci sırada 'İUluslararası araştırma şirketlerinin sonuçlarına göre trafik sıkışıklık seviyesi yüzde 41 olarak ölçülen İstanbul, bu oranla sıkışıklık sıralamasında Avrupa'da birinci, dünya genelinde 35'inci sırada yer alıyor.İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz'ın, doktora tezi olarak hazırladığı Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini'ne ilişkin çalışmasına göre 2024 yılında 97 bin 354 kazanın kayıtlara geçtiği şehirde yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü.En çok kaza hangi ilçede yaşandı?İstanbul'da 2013-2021 arasında 147 bin 626 kaza yaşanırken, bu kazaların 99 bin 512'sinin oluşturduğu trafik sıkışıklığı en fazla 30 dakika, 1751'inin ise en fazla 90 dakika sürdü.Kentte en çok kaza 2018 ve 2021 yıllarında gerçekleşti, bu yıllar aralığında en çok kaza Zeytinburnu'nda oldu.En çok hangi gün kaza yaşandı?Kazalar, en çok İstanbul trafiğinin en sıkışık olduğu cuma günleri meydana geldi, bu kazalara en çok otomobiller karışırken, bunu motosiklet ve kamyonetler izledi, en çok 2 araçlı kaza yapıldı.En çok hangi saatlerde kaza yaşanıyor?Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından aldıkları kaza verileriyle, kazaların trafikte ne kadar süre sıkışıklığa sebep olacağına dair tahmin modeli geliştirdiklerini kaydeden Korkmaz, "Verileri temizledikten sonra veri setinde yaklaşık 2 bin trafik kazası elde ettik. Trafik kazalarının daha çok işe gidiş ve işe dönüş saatleri dediğimiz sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında ana arter denilen D-100, TEM Otoyolu ve sahil yollarında yaşandığını tespit ettik." diye konuştu.En ufak kaza bile 30 dakika sıkışıklığa neden oluyorTrafikte tek şeridin kapanmasının en az 10 dakika ek bekleme süresine sebep olduğunu kaydeden Korkmaz, "İstanbul'da motosiklet gibi küçük çaplı kazalar maksimum 20 ila 30 dakika sıkışıklığa sebep oluyor. Ancak 2 araç ve kamyonetlerin dahil olduğu bir kazaysa bu süre 1-1,5 saate ulaşabiliyor. İnsanlar sıkışıklık sebebiyle zaten sabırsız, gitmek istediği 10 kilometrelik bir yere 40 dakikada gittiği zaman katlanamıyor. 1 dakikalık bir trafik gecikmesi bile insanları olumsuz etkiliyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/metrobus-kazalari-neden-artti-sebep-suruculer-mi-2-milyon-kilometreyi-asan-yorgun-araclar-mi-1096166939.html

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istanbul trafiği, istanbulda en çok kaza yapılan ilçe, istanbulda en çok kaza yapılan gün, istanbulda en çok kaza yapılan saat, istanbulda en çok hangi saatte kaza yapılıyor