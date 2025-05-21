Saç dökülmesinden egzamaya, doğal mucize: Tescillenen Siirt bıttım sabunu ne işe yarar? Nasıl kullanılır? İşte faydaları

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya soruşturmasında hukuki süreçı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
GÜN ORTASI
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sac-dokulmesinden-egzamaya-dogal-mucize-tescillenen-siirt-bittim-sabunu-ne-ise-yarar-nasil-1096383866.html
Saç dökülmesinden egzamaya, doğal mucize: Tescillenen Siirt bıttım sabunu ne işe yarar? Nasıl kullanılır? İşte faydaları
Saç dökülmesinden egzamaya, doğal mucize: Tescillenen Siirt bıttım sabunu ne işe yarar? Nasıl kullanılır? İşte faydaları
Sputnik Türkiye
Siirt bıttım sabunu, Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz doğal ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Cilt ve saç sorunlarına iyi geldiği iddia edilen bu sabun... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T10:46+0300
2025-05-21T10:46+0300
sağlik
siirt
güneydoğu anadolu
sabun
siirt bıttım sabunu
sağlık
egzama
faydaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096384522_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_c1a931e512d245c495a2c57105c898c2.jpg
Türkiye’nin güneydoğusunda, özellikle Siirt yöresinde geleneksel yöntemlerle üretilen Siirt bıttım sabunu, son yıllarda kozmetik ve kişisel bakım sektöründe doğal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, bu sabun tam olarak neyden yapılır ve ne işe yarar?Bıttım nedir, sabunu nasıl yapılır?Bıttım, yabani fıstık olarak da bilinen menengiç ağacının olgunlaşmamış meyvesidir. Siirt’te toplanan bu meyveler taş değirmenlerde ezilerek yağı çıkarılır. Elde edilen bu yağ, geleneksel kazanlarda sabun haline getirilir. Sabun, herhangi bir kimyasal katkı maddesi içermediği için tamamen doğal bir ürün olarak kabul edilir.Faydaları saymakla bitmiyorSiirt bıttım sabununun faydaları özellikle saç ve cilt sağlığı üzerinde yoğunlaşıyor. Doğal antiseptik özelliği sayesinde ciltteki mikropları temizlediği, egzama, sedef hastalığı, akne gibi cilt rahatsızlıklarında rahatlatıcı etkisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca düzenli kullanıldığında saç dökülmesini azalttığı ve kepeği önlediği iddialar arasında.Zararları var mı, kimler dikkat etmeli?Her doğal ürün gibi bıttım sabunu zararları da göz ardı edilmemeli. Alerjik cilt yapısına sahip kişilerde kaşıntı, kızarıklık ya da döküntü gibi reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca sabunun gerçek bıttımdan üretilip üretilmediği konusu da önem taşıyor. Ucuz ve sahte ürünlerin piyasada artması, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.Uzmanlar uyarıyor: Sertifikalı ürün alınDermatologlar, bıttım sabunu kullanımı öncesinde cilt üzerinde küçük bir bölgede deneme yapılmasını öneriyor. Ayrıca ürünün sertifikalı ve orijinal olmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde sabun, faydadan çok zarara yol açabilir.Kozmetik değil, tıbbi ürün gibi değerlendirinHer ne kadar kozmetik reyonlarında satılsa da, bıttım sabunu doğrudan ciltle temas eden bir ürün olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalı. Özellikle hassas ciltli bireyler ve kronik cilt rahatsızlığı olanlar için doktor tavsiyesi alınması öneriliyor.Tüketici talebi artıyor, taklit tehlikesi büyüyorDoğallığıyla dikkat çeken bu sabuna olan ilgi her geçen gün artarken, merdiven altı üretimlerin de yükselişte olduğu gözleniyor. Tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen üreticiler, orijinal Siirt bıttım sabunu kullanmanın önemine vurgu yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/5-yilin-ilk-buyuk-saglik-tehdidi-guney-korede-virusu-alarmi-verildi-nipah-nedir-nasil-bulasir-1096371370.html
siirt
güneydoğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096384522_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_184e4ae107f3a01d62277275d8e6e385.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
siirt bıttım sabunu, bıttım sabunu ne işe yarar, bıttım sabunu faydaları, bıttım sabunu zararları, bıttım sabunu neyden yapılır, doğal sabun, egzama için sabun, saç dökülmesine karşı sabun
siirt bıttım sabunu, bıttım sabunu ne işe yarar, bıttım sabunu faydaları, bıttım sabunu zararları, bıttım sabunu neyden yapılır, doğal sabun, egzama için sabun, saç dökülmesine karşı sabun

Saç dökülmesinden egzamaya, doğal mucize: Tescillenen Siirt bıttım sabunu ne işe yarar? Nasıl kullanılır? İşte faydaları

10:46 21.05.2025
© AA / Mehmet Niyazi DenizSiirt bıttım sabunu
Siirt bıttım sabunu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA / Mehmet Niyazi Deniz
Abone ol
Siirt bıttım sabunu, Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz doğal ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Cilt ve saç sorunlarına iyi geldiği iddia edilen bu sabun, doğallığıyla dikkat çekiyor. Ancak bazı riskleri de barındırıyor. Peki, Siirt bıttım sabunu ne işe yarar, faydaları ve zararları nelerdir, neyden yapılır?
Türkiye’nin güneydoğusunda, özellikle Siirt yöresinde geleneksel yöntemlerle üretilen Siirt bıttım sabunu, son yıllarda kozmetik ve kişisel bakım sektöründe doğal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, bu sabun tam olarak neyden yapılır ve ne işe yarar?

Bıttım nedir, sabunu nasıl yapılır?

Bıttım, yabani fıstık olarak da bilinen menengiç ağacının olgunlaşmamış meyvesidir. Siirt’te toplanan bu meyveler taş değirmenlerde ezilerek yağı çıkarılır. Elde edilen bu yağ, geleneksel kazanlarda sabun haline getirilir. Sabun, herhangi bir kimyasal katkı maddesi içermediği için tamamen doğal bir ürün olarak kabul edilir.

Faydaları saymakla bitmiyor

Siirt bıttım sabununun faydaları özellikle saç ve cilt sağlığı üzerinde yoğunlaşıyor. Doğal antiseptik özelliği sayesinde ciltteki mikropları temizlediği, egzama, sedef hastalığı, akne gibi cilt rahatsızlıklarında rahatlatıcı etkisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca düzenli kullanıldığında saç dökülmesini azalttığı ve kepeği önlediği iddialar arasında.

Zararları var mı, kimler dikkat etmeli?

Her doğal ürün gibi bıttım sabunu zararları da göz ardı edilmemeli. Alerjik cilt yapısına sahip kişilerde kaşıntı, kızarıklık ya da döküntü gibi reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca sabunun gerçek bıttımdan üretilip üretilmediği konusu da önem taşıyor. Ucuz ve sahte ürünlerin piyasada artması, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Uzmanlar uyarıyor: Sertifikalı ürün alın

Dermatologlar, bıttım sabunu kullanımı öncesinde cilt üzerinde küçük bir bölgede deneme yapılmasını öneriyor. Ayrıca ürünün sertifikalı ve orijinal olmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde sabun, faydadan çok zarara yol açabilir.

Kozmetik değil, tıbbi ürün gibi değerlendirin

Her ne kadar kozmetik reyonlarında satılsa da, bıttım sabunu doğrudan ciltle temas eden bir ürün olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalı. Özellikle hassas ciltli bireyler ve kronik cilt rahatsızlığı olanlar için doktor tavsiyesi alınması öneriliyor.

Tüketici talebi artıyor, taklit tehlikesi büyüyor

Doğallığıyla dikkat çeken bu sabuna olan ilgi her geçen gün artarken, merdiven altı üretimlerin de yükselişte olduğu gözleniyor. Tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen üreticiler, orijinal Siirt bıttım sabunu kullanmanın önemine vurgu yapıyor.
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
SAĞLIK
5 yılın ilk büyük sağlık tehdidi: Güney Kore'de virüsü alarmı verildi, Nipah nedir? Nasıl bulaşır?
Dün, 18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала