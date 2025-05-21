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Rubio: ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin tasarıyı destekleme konusunda konuşmak için hazır değil
Rubio: ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin tasarıyı destekleme konusunda konuşmak için hazır değil
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lindsey Graham'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar getirecek yasa tasarısı hakkında "Bu yasa tasarısından kesinlikle haberdarız... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T03:15+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin şu anda Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar getirecek yasa tasarısını destekleme konusunda konuşmaya hazır olmadığını söyledi.Rubio açıklamasında, "Bu yasa tasarısından kesinlikle haberdarız. Bugün bunu destekleyip desteklemeyeceğimizi söyleyecek bir konumda değilim." dedi.Ayrıca Rubio, Washington'un mevcut tutumunun, ABD makamlarının Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde rol oynamaya devam etme arzusuyla bağlantılı olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Washington'un mevcut tutumunun, ABD makamlarının Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde rol oynamaya devam etme arzusuyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı’nın açıklamasını yorumlayan Lindsey Graham, yasa tasarısını destekleyen 80’den fazla senatörün desteğini şu ana kadar aldığını ve belgenin kabulü yönünde ilerlemeye hazır olduğunu belirtti.Rubio Salı günü daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın, ABD'nin Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi halinde Moskova'nın Washington ile diyaloğunu sona erdireceği yönündeki tutumunu dile getirmişti.1 Nisan’da, ABD Senatosu’na Lindsey Graham tarafından “2025 Rusya’ya Yaptırımlar Yasası” başlıklı bir yasa tasarısı sunulmuştu. Belgede, Moskova'nın Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollardan çözümünü müzakere etmeyi reddetmesi ya da gelecekte olası bir anlaşmayı ihlal etmesi bahanesiyle Rusya Federasyonu'na karşı yaptırımlar ve diğer tedbirler getirildiği belirtilmişti.Aynı zamanda belge, Rusya'dan petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve uranyum satın alan ülkelerden ABD tarafından ithal edilen mallara yüzde 500 oranında ABD ithalat vergisi getirilmesini öngörüyor. ABD vatandaşlarının Rus borçlanma senetlerinin satın alınmasını içeren işlemlere katılmaları da yasaklanmakta ve diğer kısıtlayıcı tedbirler getiriliyor.Rusya, ülkenin Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı devletlerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-altin-kubbeyi-duyurdu-toplam-maliyetinin-175-milyar-dolar-olacagindan-bahsediyoruz-1096376354.html
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abd, marco rubio, lindsey graham, donald trump, abd, rusya, washington

Rubio: ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin tasarıyı destekleme konusunda konuşmak için hazır değil

03:15 21.05.2025
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lindsey Graham'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar getirecek yasa tasarısı hakkında "Bu yasa tasarısından kesinlikle haberdarız. Bugün bunu destekleyip desteklemeyeceğimizi söyleyecek bir konumda değilim." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin şu anda Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar getirecek yasa tasarısını destekleme konusunda konuşmaya hazır olmadığını söyledi.
Rubio açıklamasında, "Bu yasa tasarısından kesinlikle haberdarız. Bugün bunu destekleyip desteklemeyeceğimizi söyleyecek bir konumda değilim." dedi.
Ayrıca Rubio, Washington'un mevcut tutumunun, ABD makamlarının Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde rol oynamaya devam etme arzusuyla bağlantılı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Washington'un mevcut tutumunun, ABD makamlarının Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde rol oynamaya devam etme arzusuyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı’nın açıklamasını yorumlayan Lindsey Graham, yasa tasarısını destekleyen 80’den fazla senatörün desteğini şu ana kadar aldığını ve belgenin kabulü yönünde ilerlemeye hazır olduğunu belirtti.
Rubio Salı günü daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın, ABD'nin Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmesi halinde Moskova'nın Washington ile diyaloğunu sona erdireceği yönündeki tutumunu dile getirmişti.
1 Nisan’da, ABD Senatosu’na Lindsey Graham tarafından “2025 Rusya’ya Yaptırımlar Yasası” başlıklı bir yasa tasarısı sunulmuştu.
Belgede, Moskova'nın Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollardan çözümünü müzakere etmeyi reddetmesi ya da gelecekte olası bir anlaşmayı ihlal etmesi bahanesiyle Rusya Federasyonu'na karşı yaptırımlar ve diğer tedbirler getirildiği belirtilmişti.
Aynı zamanda belge, Rusya'dan petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve uranyum satın alan ülkelerden ABD tarafından ithal edilen mallara yüzde 500 oranında ABD ithalat vergisi getirilmesini öngörüyor. ABD vatandaşlarının Rus borçlanma senetlerinin satın alınmasını içeren işlemlere katılmaları da yasaklanmakta ve diğer kısıtlayıcı tedbirler getiriliyor.
Rusya, ülkenin Batı'nın birkaç yıl önce Rusya'ya uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti.
Moskova, Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı devletlerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişlerdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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