https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/romanyanin-secilmis-cumhurbaskanindan-ukraynaya-asker-gonderme-fikrine-yersiz-nitelendirmesi-1096384680.html

Romanya’nın seçilmiş cumhurbaşkanından Ukrayna’ya asker gönderme fikrine ‘yersiz’ nitelendirmesi

Romanya’nın seçilmiş cumhurbaşkanından Ukrayna’ya asker gönderme fikrine ‘yersiz’ nitelendirmesi

Sputnik Türkiye

Romanya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Dan, ülkenin askerlerini barışı koruma gücünün bir parçası olarak Ukrayna'ya gönderme fikrinin uygun olmadığını belirtti. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T10:35+0300

2025-05-21T10:35+0300

2025-05-21T10:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

romanya

ukrayna

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barış gücü

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Romanya’nın yeni Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Politico gazetesine açıklamasında, Romen askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesine karşı çıktı.Dan, “Ukrayna'da barışı garanti eden orduların bir parçası olmak mı? Hayır. Romanya ve Rusya arasında halihazırda var olan gerilim nedeniyle bunun çok uygun olmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.Öte yandan Avrupa Birliği'nin kıtanın güvenliğini güçlendirme çabalarına destek verdiğini kaydeden ülke lideri ABD ile ortaklığı da sürdürmek istediğini vurguladı.Barış gücü planları Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen ‘istekliler koalisyonu’ zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin Ukrayna'ya caydırıcı güç göndermek istediğini söylemişti.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı’nın, Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetini canlandırma amacıyla bu ülkeye 100 bin asker göndermeyi planladığını açıklamıştı. Bunun, Ukrayna’nın işgali anlamına geleceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yabancı güçlerin getirilmesi konusunda bir uzlaşma olasılığı görmediklerini defalarca dile getirmişti. Lavrov'a göre, böyle bir durumda Batı barışçıl çözümün şartları üzerinde anlaşmak istemeyecek, çünkü bu durum sahada yeni gerçekler yaratacak.Romanya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleriRomanya'da Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilmişti. Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu'n verilerine göre Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yüzde 53.60, Simion ise 46.40 oy alarak yenilgiyi kabul etmişti.Seçimden kısa bir süre önce “Rumenlerin Birliği İçin İttifak” lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u seçimlere doğrudan müdahalede bulunmakla suçlamıştı. Simion’un iddiasına göre, Fransız büyükelçi Romanya’yı dolaşarak yerel yöneticileri ve iş insanlarını başka bir adayı desteklemeye ikna etmeye çalışmıştı. Romanya Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddetmişti.İlk kez değilGeçtiğimiz Kasım ayında Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleştirilmişti. Bağımsız aday Calin Georgescu seçimin lideri olmuştu. 6 Aralık'ta ülkenin Anayasa Mahkemesi, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin gizliliği kaldırılan belgelerinde doğrulandığı iddia edilen ciddi usulsüzlükler bahanesiyle oylama sonuçlarını iptal etmişti.Şubat ayı sonunda Georgescu, kampanyasının yasadışı finansmanına ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak yanlış bilgi yaymak da dahil olmak üzere altı suçla itham edilmişti. Siyasetçi cumhurbaşkanı adayı olarak kaydolmak için başvuruda bulunmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu başvurusunu reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-ukraynali-olusumlardan-temizlenen-kursk-bolgesinde-1096381008.html

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