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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-kursk-bolgesini-ziyaret-ederek-batiya-mesaj-verdi-1096402168.html
'Putin, Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek Batı'ya mesaj verdi'
'Putin, Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek Batı'ya mesaj verdi'
Sputnik Türkiye
Putin'in kısa süre önce Ukraynalı askerlerden tamamen temizlenen Kursk Bölgesi'ne yaptığı beklenmedik ziyareti yorumlayan Baydoun, Batı'ya Rusya ve Rus... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T16:22+0300
2025-05-21T16:22+0300
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rusya
kursk bölgesi
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Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Baydoun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyareti Sputnik'e değerlendirdi.Ziyareti Rus lider Putin'in Batı'ya verdiği, siyasi, sosyal, askeri ve ahlaki yönleri açısından açık bir mesaj olduğunu belirten Baydoun, "Putin, Rusya'nın hem Kursk Bölgesi'ni kurtarma hem de sakinlerini geri döndürme yeteneğini gösteriyor" dedi.Rus ordusunun silahlı faaliyetler yürütmek ve düşmanın işgal ettiği toprakları geri almak için güç toplayabildiğini kaydeden Lübnanlı uzman, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri baskıyı artırma gücüne sahip olduğunun da görüldüğünü vurguladı.Baydoun, Devlet Başkanı Putin'in bu ziyaretle askeri başarı umudunu hala koruyan Avrupalılara da 'Rusya statükoyu yeniden sağlamayı başardı ve olası tüm gelişmelere hazır' mesajını verdiğinin altını çizdi.Avrupalı hükümetlere tavsiye de gönderen Baydoun, "Savaşı sürdürmek ve yaptırımlar uygulamak yerine, Avrupa'daki durumu istikrara kavuşturmak için Rusya'yla siyasi ve ekonomik çözümlere ve anlaşmalara yönelmeleri kendi çıkarlarına olacaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-lavrov-fidanla-ukrayna-meselesini-istisare-edecek-1096399727.html
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rusya, kursk bölgesi, batı, sputnik, vladimir putin, ukrayna
rusya, kursk bölgesi, batı, sputnik, vladimir putin, ukrayna

'Putin, Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek Batı'ya mesaj verdi'

16:22 21.05.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин посетил Курскую область
Президент Владимир Путин посетил Курскую область - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
/
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Putin'in kısa süre önce Ukraynalı askerlerden tamamen temizlenen Kursk Bölgesi'ne yaptığı beklenmedik ziyareti yorumlayan Baydoun, Batı'ya Rusya ve Rus ordusunun gücünü dair mesaj verildiğinin altını çizdi.
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Baydoun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyareti Sputnik'e değerlendirdi.

Ziyareti Rus lider Putin'in Batı'ya verdiği, siyasi, sosyal, askeri ve ahlaki yönleri açısından açık bir mesaj olduğunu belirten Baydoun, "Putin, Rusya'nın hem Kursk Bölgesi'ni kurtarma hem de sakinlerini geri döndürme yeteneğini gösteriyor" dedi.

Rus ordusunun silahlı faaliyetler yürütmek ve düşmanın işgal ettiği toprakları geri almak için güç toplayabildiğini kaydeden Lübnanlı uzman, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri baskıyı artırma gücüne sahip olduğunun da görüldüğünü vurguladı.

Baydoun, Devlet Başkanı Putin'in bu ziyaretle askeri başarı umudunu hala koruyan Avrupalılara da 'Rusya statükoyu yeniden sağlamayı başardı ve olası tüm gelişmelere hazır' mesajını verdiğinin altını çizdi.

Avrupalı hükümetlere tavsiye de gönderen Baydoun, "Savaşı sürdürmek ve yaptırımlar uygulamak yerine, Avrupa'daki durumu istikrara kavuşturmak için Rusya'yla siyasi ve ekonomik çözümlere ve anlaşmalara yönelmeleri kendi çıkarlarına olacaktır" ifadelerini kullandı.
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