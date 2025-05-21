https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/putin-kursk-bolgesini-ziyaret-ederek-batiya-mesaj-verdi-1096402168.html

'Putin, Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek Batı'ya mesaj verdi'

'Putin, Kursk Bölgesi'ni ziyaret ederek Batı'ya mesaj verdi'

Sputnik Türkiye

Putin'in kısa süre önce Ukraynalı askerlerden tamamen temizlenen Kursk Bölgesi'ne yaptığı beklenmedik ziyareti yorumlayan Baydoun, Batı'ya Rusya ve Rus... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T16:22+0300

2025-05-21T16:22+0300

2025-05-21T16:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

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vladimir putin

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Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Baydoun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyareti Sputnik'e değerlendirdi.Ziyareti Rus lider Putin'in Batı'ya verdiği, siyasi, sosyal, askeri ve ahlaki yönleri açısından açık bir mesaj olduğunu belirten Baydoun, "Putin, Rusya'nın hem Kursk Bölgesi'ni kurtarma hem de sakinlerini geri döndürme yeteneğini gösteriyor" dedi.Rus ordusunun silahlı faaliyetler yürütmek ve düşmanın işgal ettiği toprakları geri almak için güç toplayabildiğini kaydeden Lübnanlı uzman, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri baskıyı artırma gücüne sahip olduğunun da görüldüğünü vurguladı.Baydoun, Devlet Başkanı Putin'in bu ziyaretle askeri başarı umudunu hala koruyan Avrupalılara da 'Rusya statükoyu yeniden sağlamayı başardı ve olası tüm gelişmelere hazır' mesajını verdiğinin altını çizdi.Avrupalı hükümetlere tavsiye de gönderen Baydoun, "Savaşı sürdürmek ve yaptırımlar uygulamak yerine, Avrupa'daki durumu istikrara kavuşturmak için Rusya'yla siyasi ve ekonomik çözümlere ve anlaşmalara yönelmeleri kendi çıkarlarına olacaktır" ifadelerini kullandı.

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