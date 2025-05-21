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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/oyuncu-feyza-civelekin-korneasi-yirtildi-kornea-yirtilmasi-nedir-kornea-yirtilmasi-gorme-kaybina-1096398193.html
Oyuncu Feyza Civelek'in korneası yırtıldı: Kornea yırtılması nedir? Kornea yırtılması görme kaybına neden olur mu?
Oyuncu Feyza Civelek'in korneası yırtıldı: Kornea yırtılması nedir? Kornea yırtılması görme kaybına neden olur mu?
Sputnik Türkiye
Oyuncu Feyza Civelek, korneasının yırtıldığını duyurdu 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:57+0300
2025-05-21T14:18+0300
yaşam
feyza civelek
kornea
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek'ın korneası yırtıldı. Oyuncu, 'Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım' dedi. Peki kornea yırtılması nedir? Kornea nasıl yırtılır? Kornea yırtılması görme kaybına neden olur mu?Talihsizlikler peşini bırakmadıCivelek, mart ayında kolunun kırılmasıyla gündeme gelmişti. Ameliyat sonucunda sağlığına kavuşan Civelek, sosyal medyasından yaptığı son açıklamada da yaşadığı sağlık sorununu şöyle anlattı: "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur."Kornea nedir? Kornea yırtılması nedir?Gözün ön kısmında yer alan ışığı odaklanma ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip olan kornea görme işlevinde büyük rol oynayan gözün eğimli saydam tabakasıdır. Kornea yırtılma, korneanın yüzeyinde bir yırtık veya kesik nedeniyle oluşan önemli bir göz hasarı. Yırtılmalara, göz travmaları, yabancı cisim (toz, kum, metal parçaları), tırnak veya sert cisim teması, kontakt lens kullanımı, kimyasal maddeler, aşırı UV ışığına maruz kalma neden olabilirKornea yırtılmasının belirtileri neler?Kornea yırtılması genellikle ağrıya neden olur. Göz ağrısı şiddetli olabilir ve göz hareketleri ile artabilir. Gözde sulanmaya neden olan kornea yırtılmasında gözde kızarıklık oluşur. Işığa karşı hassasiyet ve bulanık görme de kornea yırtılmasının belirtileri arasında yer alıyor. Kornea zarar görürse görme kaybı yaşanır mı?Kornea, saydam bir tabaka olduğu için gözün önemli bir bölümünden gelen ışık geçer ve net görüş sağlar. Kornea zarar gördüğünde, ışık geçişi bozulabilir ve görme kaybı meydana gelebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kizilcik-serbeti-oyuncusu-feyza-civelek-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1095955531.html
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kornea yırtılması nedir, kornea nedir, kornea yırtılması neden olur, kornea yırtılması kör eder mi, kornea yırtılması nasıl anlaşılır, kornea yırtılması belirtileri, kornea yırtılması, feyza civelek kornea yırtılması, feyza civelek kızılcık şerbeti

Oyuncu Feyza Civelek'in korneası yırtıldı: Kornea yırtılması nedir? Kornea yırtılması görme kaybına neden olur mu?

13:57 21.05.2025 (güncellendi: 14:18 21.05.2025)
© Fotoğraf : Show TVKızılcık Şerbeti Nilay
Kızılcık Şerbeti Nilay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Fotoğraf : Show TV
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Oyuncu Feyza Civelek, korneasının yırtıldığını duyurdu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek'ın korneası yırtıldı. Oyuncu, 'Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım' dedi. Peki kornea yırtılması nedir? Kornea nasıl yırtılır? Kornea yırtılması görme kaybına neden olur mu?

Talihsizlikler peşini bırakmadı

Civelek, mart ayında kolunun kırılmasıyla gündeme gelmişti. Ameliyat sonucunda sağlığına kavuşan Civelek, sosyal medyasından yaptığı son açıklamada da yaşadığı sağlık sorununu şöyle anlattı: "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur."

Kornea nedir? Kornea yırtılması nedir?

Gözün ön kısmında yer alan ışığı odaklanma ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip olan kornea görme işlevinde büyük rol oynayan gözün eğimli saydam tabakasıdır. Kornea yırtılma, korneanın yüzeyinde bir yırtık veya kesik nedeniyle oluşan önemli bir göz hasarı.
Yırtılmalara, göz travmaları, yabancı cisim (toz, kum, metal parçaları), tırnak veya sert cisim teması, kontakt lens kullanımı, kimyasal maddeler, aşırı UV ışığına maruz kalma neden olabilir

Kornea yırtılmasının belirtileri neler?

Kornea yırtılması genellikle ağrıya neden olur. Göz ağrısı şiddetli olabilir ve göz hareketleri ile artabilir. Gözde sulanmaya neden olan kornea yırtılmasında gözde kızarıklık oluşur. Işığa karşı hassasiyet ve bulanık görme de kornea yırtılmasının belirtileri arasında yer alıyor.

Kornea zarar görürse görme kaybı yaşanır mı?

Kornea, saydam bir tabaka olduğu için gözün önemli bir bölümünden gelen ışık geçer ve net görüş sağlar. Kornea zarar gördüğünde, ışık geçişi bozulabilir ve görme kaybı meydana gelebilir.
Kızılcık Şerbeti Nilay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı
6 Mayıs, 10:40
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