https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/eylem-tok-ve-timur-cihantimurun-turkiyeye-iadesi--adalet-bakani-tunc-karar-kesinlesince-iade-1093595674.html
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi | Adalet Bakanı Tunç: Karar kesinleşince iade gerçekleşir
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi | Adalet Bakanı Tunç: Karar kesinleşince iade gerçekleşir
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok’un iade... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T11:23+0300
2025-02-12T11:23+0300
2025-02-12T11:23+0300
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eylem tok, timur cihantimur, istanbul, abd, türkiye
eylem tok, timur cihantimur, istanbul, abd, türkiye
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi | Adalet Bakanı Tunç: Karar kesinleşince iade gerçekleşir
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok’un iade sürecinin temyize açık olduğuna dikkat çekti. Bakan Tunç, ABD mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesiyle birlikte iadenin gerçekleşebileceğini söyledi.