https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/meteoroloji-uyardi-termometreler-30-derecenin-ustune-cikiyor-iki-bolgenin-kiyi-illerinde-saganak-1096378141.html

Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, iki bölgenin kıyı illerinde sağanak yağış var

Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, iki bölgenin kıyı illerinde sağanak yağış var

Sputnik Türkiye

Meteorolojiye göre 21 Mayıs’ta Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar artıyor, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak yağış bekleniyor.

2025-05-21T06:38+0300

2025-05-21T06:38+0300

2025-05-21T06:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mayıs hava durumu raporuna göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı Denizli ve İzmir 30 derecenin üstüne çıkarken Adana'da 33 derece olacak. İstanbul ve Ankara ise yine az bulutlu 25 derece tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 30 derecelerin üzerine çıkarken Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklığının 32 derece olması bekleniyor. MARMARABalıkesir - 29°C, Parçalı ve az bulutluEdirne - 28°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul - 25°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli - 26°C, Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar - 26°C, Az bulutluDenizli - 32°C, Az bulutlu ve açıkİzmir - 31°C, Parçalı ve az bulutluMuğla - 29°C, Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana - 33°C, Parçalı ve az bulutluAntalya - 30°C, Az bulutlu ve açıkHatay - 29°C, Parçalı ve az bulutluIsparta - 27°C, Az bulutluNot: Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara - 25°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir - 26°C, Parçalı ve az bulutluKonya - 27°C, Az bulutluNevşehir - 23°C, Az bulutluBATI KARADENİZBolu - 24°C, Parçalı ve az bulutluKastamonu - 24°C, Parçalı ve az bulutluSinop - 22°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak - 22°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 26°C, Parçalı ve az bulutluRize - 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSamsun - 19°C, Parçalı ve az bulutluTrabzon - 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum - 19°C, Parçalı ve çok bulutluKars - 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya - 28°C, Az bulutluVan - 21°C, Az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 32°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep - 31°C, Az bulutlu ve açıkMardin - 31°C, Az bulutlu ve açıkSiirt - 32°C, Az bulutlu ve açık

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