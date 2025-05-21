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Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, iki bölgenin kıyı illerinde sağanak yağış var
Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, iki bölgenin kıyı illerinde sağanak yağış var
Sputnik Türkiye
Meteorolojiye göre 21 Mayıs’ta Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar artıyor, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak yağış bekleniyor.
2025-05-21T06:38+0300
2025-05-21T06:38+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mayıs hava durumu raporuna göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı Denizli ve İzmir 30 derecenin üstüne çıkarken Adana'da 33 derece olacak. İstanbul ve Ankara ise yine az bulutlu 25 derece tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 30 derecelerin üzerine çıkarken Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklığının 32 derece olması bekleniyor. MARMARABalıkesir - 29°C, Parçalı ve az bulutluEdirne - 28°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul - 25°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli - 26°C, Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar - 26°C, Az bulutluDenizli - 32°C, Az bulutlu ve açıkİzmir - 31°C, Parçalı ve az bulutluMuğla - 29°C, Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana - 33°C, Parçalı ve az bulutluAntalya - 30°C, Az bulutlu ve açıkHatay - 29°C, Parçalı ve az bulutluIsparta - 27°C, Az bulutluNot: Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara - 25°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir - 26°C, Parçalı ve az bulutluKonya - 27°C, Az bulutluNevşehir - 23°C, Az bulutluBATI KARADENİZBolu - 24°C, Parçalı ve az bulutluKastamonu - 24°C, Parçalı ve az bulutluSinop - 22°C, Parçalı ve az bulutluZonguldak - 22°C, Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 26°C, Parçalı ve az bulutluRize - 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSamsun - 19°C, Parçalı ve az bulutluTrabzon - 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum - 19°C, Parçalı ve çok bulutluKars - 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya - 28°C, Az bulutluVan - 21°C, Az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 32°C, Az bulutlu ve açıkGaziantep - 31°C, Az bulutlu ve açıkMardin - 31°C, Az bulutlu ve açıkSiirt - 32°C, Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, iki bölgenin kıyı illerinde sağanak yağış var

06:38 21.05.2025
© FotoğrafMeteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, kıyı illerinde sağanak yağış var
Meteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, kıyı illerinde sağanak yağış var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Fotoğraf
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Meteorolojiye göre 21 Mayıs’ta sıcaklıklar Akdeniz ve Güneydoğu’da mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak bekleniyor. İzmir ve Denizli 30, Adana 33, İstanbul ve Ankara 25 dereceyle günü az bulutlu geçirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mayıs hava durumu raporuna göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı Denizli ve İzmir 30 derecenin üstüne çıkarken Adana'da 33 derece olacak. İstanbul ve Ankara ise yine az bulutlu 25 derece tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da termometreler 30 derecelerin üzerine çıkarken Diyarbakır ve Siirt'te hava sıcaklığının 32 derece olması bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir - 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne - 28°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 26°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar - 26°C, Az bulutlu
Denizli - 32°C, Az bulutlu ve açık
İzmir - 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 29°C, Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana - 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 30°C, Az bulutlu ve açık
Hatay - 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta - 27°C, Az bulutlu
Not: Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Ankara - 25°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya - 27°C, Az bulutlu
Nevşehir - 23°C, Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu - 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop - 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 22°C, Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya - 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Rize - 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Samsun - 19°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 17°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum - 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars - 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 28°C, Az bulutlu
Van - 21°C, Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır - 32°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 31°C, Az bulutlu ve açık
Mardin - 31°C, Az bulutlu ve açık
Siirt - 32°C, Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığı artışına karşı uyarı: 'Dünyada olağanüstü hal ilan edilmeli' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
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Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak
18 Mayıs, 15:40
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