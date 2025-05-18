https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/hafta-ortasindan-itibaren-sicakliklar-artiyor-mevsim-normallerinin-4-6-derece-uzerine-cikacak-1096317936.html
Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak
Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanları, hafta ortasından sonra yurt genelinde sıcak ve açık havanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 28-30... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T15:40+0300
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Türkiye genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Uzmanlara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkarak yaz etkisini daha da hissettirecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, gelecek haftaya dair hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Macit’in açıklamasına göre, haftanın ilk günlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Pazartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi, salı günü ise Karadeniz’in batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ancak çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar etkisini yitiriyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Macit, “Çarşamba günü güneyde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da; perşembe gününden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıkların artacağını öngörüyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak” dedi.3 büyük şehirde durum ne olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/meteoroloji-uyardi-firtina-toz-tasinimi-ve-kuvvetli-yagis-cok-sayida-ili-etkisi-altina-alacak-1096311054.html
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türkiye, sıcaklık, doğu karadeniz, karadeniz, marmara bölgesi
Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak
Meteoroloji uzmanları, hafta ortasından sonra yurt genelinde sıcak ve açık havanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 28-30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Türkiye genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Uzmanlara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkarak yaz etkisini daha da hissettirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, gelecek haftaya dair hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Macit’in açıklamasına göre, haftanın ilk günlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek.
Pazartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi, salı günü ise Karadeniz’in batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ancak çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar etkisini yitiriyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Macit, “Çarşamba günü güneyde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da; perşembe gününden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıkların artacağını öngörüyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak” dedi.
3 büyük şehirde durum ne olacak?
Ankara
: Haftanın tamamında yağış beklenmiyor. Az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık çarşambadan itibaren 27-28 dereceye ulaşacak.
İstanbul
: Parçalı ve az bulutlu bir hafta bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru 27 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.Yaz iyice bastırıyor: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece artacak
İzmir
: Az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Termometreler 29-30 dereceyi gösterecek.