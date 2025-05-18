https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/hafta-ortasindan-itibaren-sicakliklar-artiyor-mevsim-normallerinin-4-6-derece-uzerine-cikacak-1096317936.html

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanları, hafta ortasından sonra yurt genelinde sıcak ve açık havanın etkili olacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 28-30... 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T15:40+0300

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türki̇ye

türkiye

sıcaklık

doğu karadeniz

karadeniz

marmara bölgesi

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Türkiye genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. Uzmanlara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkarak yaz etkisini daha da hissettirecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, gelecek haftaya dair hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Macit’in açıklamasına göre, haftanın ilk günlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Pazartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi, salı günü ise Karadeniz’in batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ancak çarşamba gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar etkisini yitiriyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Macit, “Çarşamba günü güneyde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da; perşembe gününden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıkların artacağını öngörüyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak” dedi.3 büyük şehirde durum ne olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/meteoroloji-uyardi-firtina-toz-tasinimi-ve-kuvvetli-yagis-cok-sayida-ili-etkisi-altina-alacak-1096311054.html

türki̇ye

doğu karadeniz

karadeniz

marmara bölgesi

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türkiye, sıcaklık, doğu karadeniz, karadeniz, marmara bölgesi