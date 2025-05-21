https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/isvicre-disisleri-bakanligi-isvicre-moskovadaki-guvenlik-konferansina-katilacak-1096406769.html
İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak
İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin mayıs ayında Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını duyurdu. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T19:30+0300
2025-05-21T19:30+0300
2025-05-21T19:29+0300
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i̇sviçre
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Elchinger, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger'in 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını söyledi.Elchinger, “Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger, 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek konferansa davet aldı ve katılacak” dedi.Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD ve bazı dost olmayan ülkelere 27-29 Mayıs tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek güvenlik forumuna katılmaları için davetiye gönderdiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/svr-avrupa-komisyonunda-kallasin-dis-politikadaki-beceriksizliginden-rahatsiz-olanlar-var-1096406188.html
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i̇sviçre dışişleri bakanlığı', rusya, moskova, moskova güvenlik konferansı, i̇sviçre, rusya güvenlik konseyi, aleksandr venediktov
i̇sviçre dışişleri bakanlığı', rusya, moskova, moskova güvenlik konferansı, i̇sviçre, rusya güvenlik konseyi, aleksandr venediktov
İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin mayıs ayında Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını duyurdu.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Elchinger, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger'in 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını söyledi.
Elchinger, “Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger, 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek konferansa davet aldı ve katılacak” dedi.
Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD ve bazı dost olmayan ülkelere 27-29 Mayıs tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek güvenlik forumuna katılmaları için davetiye gönderdiğini belirtmişti.