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İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak
İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin mayıs ayında Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını duyurdu. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Elchinger, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger'in 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını söyledi.Elchinger, “Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger, 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek konferansa davet aldı ve katılacak” dedi.Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD ve bazı dost olmayan ülkelere 27-29 Mayıs tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek güvenlik forumuna katılmaları için davetiye gönderdiğini belirtmişti.
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak

19:30 21.05.2025
İsviçre Parlamentosu
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin mayıs ayında Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını duyurdu.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Elchinger, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger'in 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını söyledi.
Elchinger, “Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger, 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek konferansa davet aldı ve katılacak” dedi.
Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD ve bazı dost olmayan ülkelere 27-29 Mayıs tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek güvenlik forumuna katılmaları için davetiye gönderdiğini belirtmişti.
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