https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/isvicre-disisleri-bakanligi-isvicre-moskovadaki-guvenlik-konferansina-katilacak-1096406769.html

İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak

İsviçre Dışişleri Bakanlığı: İsviçre Moskova'daki güvenlik konferansına katılacak

Sputnik Türkiye

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin mayıs ayında Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını duyurdu. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T19:30+0300

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dünya

i̇sviçre dışişleri bakanlığı'

rusya

moskova

moskova güvenlik konferansı

i̇sviçre

rusya güvenlik konseyi

aleksandr venediktov

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Elchinger, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger'in 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek güvenlik konferansına katılacağını söyledi.Elchinger, “Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Büyükelçi Gabriel Lühinger, 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek konferansa davet aldı ve katılacak” dedi.Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD ve bazı dost olmayan ülkelere 27-29 Mayıs tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek güvenlik forumuna katılmaları için davetiye gönderdiğini belirtmişti.

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