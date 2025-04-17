https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/iettye-bagli-ozel-halk-otobusu-sahipleri-eylem-yapti-istanbul-kart-kullanmayin-pos-cihazi-koyacagiz-1095480225.html

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'

Sputnik Türkiye

İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane’de eylem yaptı. Esnaf, içeride... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T20:06+0300

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i̇ett

türkiye

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb meclisi

i̇bb yol bakım

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları

i̇bb başkanı

ekrem i̇mamoğlu

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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 6 milyar TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle İBB önünde eylem yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, 3 bin 41 aracın belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Esnafın 5.5 aydır ödeme beklediğini belirten Güneş, İETT’nin psikolojik baskı uyguladığını ve tehditlerle karşılaştıklarını iddia etti.Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/istanbulda-ozel-halk-otobuslerinden-seferleri-durdurma-karari-1095382149.html

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