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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'
Sputnik Türkiye
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane’de eylem yaptı. Esnaf, içeride... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 6 milyar TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle İBB önünde eylem yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, 3 bin 41 aracın belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Esnafın 5.5 aydır ödeme beklediğini belirten Güneş, İETT’nin psikolojik baskı uyguladığını ve tehditlerle karşılaştıklarını iddia etti.Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/istanbulda-ozel-halk-otobuslerinden-seferleri-durdurma-karari-1095382149.html
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i̇ett, türkiye, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇bb yol bakım, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, i̇bb başkanı, ekrem i̇mamoğlu, istanbul kart, i̇stanbulkart

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'

20:06 17.04.2025
© AA / İslam YakutSaraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA / İslam Yakut
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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane’de eylem yaptı. Esnaf, içeride toplam 6 milyar TL’lik alacakları olduğunu ve ödemelerin yapılmaması halinde yolculara İstanbul Kart yerine kendi POS cihazlarını kullanmaları çağrısında bulundu.
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 6 milyar TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle İBB önünde eylem yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, 3 bin 41 aracın belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Esnafın 5.5 aydır ödeme beklediğini belirten Güneş, İETT’nin psikolojik baskı uyguladığını ve tehditlerle karşılaştıklarını iddia etti.
Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Özel halk otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
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