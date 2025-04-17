https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/iettye-bagli-ozel-halk-otobusu-sahipleri-eylem-yapti-istanbul-kart-kullanmayin-pos-cihazi-koyacagiz-1095480225.html
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'
Sputnik Türkiye
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane’de eylem yaptı. Esnaf, içeride... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T20:06+0300
2025-04-17T20:06+0300
2025-04-17T20:06+0300
türki̇ye
i̇ett
türkiye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇bb yol bakım
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
i̇bb başkanı
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091087412_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_3856fa6a19d08fd30e8bec6b312efaa8.jpg
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 6 milyar TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle İBB önünde eylem yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, 3 bin 41 aracın belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Esnafın 5.5 aydır ödeme beklediğini belirten Güneş, İETT’nin psikolojik baskı uyguladığını ve tehditlerle karşılaştıklarını iddia etti.Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/istanbulda-ozel-halk-otobuslerinden-seferleri-durdurma-karari-1095382149.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091087412_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f49d5d6ebc3b19eb70be7ccda036a52c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ett, türkiye, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇bb yol bakım, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, i̇bb başkanı, ekrem i̇mamoğlu, istanbul kart, i̇stanbulkart
i̇ett, türkiye, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇bb yol bakım, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, i̇bb başkanı, ekrem i̇mamoğlu, istanbul kart, i̇stanbulkart
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı: 'İstanbul Kart kullanmayın, POS cihazı koyacağız'
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane’de eylem yaptı. Esnaf, içeride toplam 6 milyar TL’lik alacakları olduğunu ve ödemelerin yapılmaması halinde yolculara İstanbul Kart yerine kendi POS cihazlarını kullanmaları çağrısında bulundu.
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 6 milyar TL’lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle İBB önünde eylem yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, 3 bin 41 aracın belediyeden alacağı olduğunu söyledi. Esnafın 5.5 aydır ödeme beklediğini belirten Güneş, İETT’nin psikolojik baskı uyguladığını ve tehditlerle karşılaştıklarını iddia etti.
Güneş, "İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel pos cihazlarımıza yapınız. Biz sizi mağdur etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.