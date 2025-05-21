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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/israilin-son-bir-gunde-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-100-kadar-filistinli-hayatini-kaybetti-1096387085.html
İsrail'in son bir günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100 kadar Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in son bir günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100 kadar Filistinli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 98 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T08:24+0300
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i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
filistin
gazze şeridi
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Al Jazeera televizyonu yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi’nde son bir gündeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 98’e ulaştığını bildirdi.Haberde, “Tıbbi kaynaklar İsrail güçlerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde en az 98 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı” ifadesine yer verildi.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonu genişlettiğini duyururken rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması halinde eylemlerini yeniden düzenleme olasılığını da göz ardı etmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-istihbarat-aldi-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurmaya-hazirlaniyor-1096379839.html
filistin
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ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, sivil ölümleri
ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, sivil ölümleri

İsrail'in son bir günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100 kadar Filistinli hayatını kaybetti

08:24 21.05.2025 (güncellendi: 11:23 21.05.2025)
© Hani Alshaerİsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 326'ya yükseldi
İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 326'ya yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Hani Alshaer
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İsrail ordusunun, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 98 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Al Jazeera televizyonu yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi’nde son bir gündeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 98’e ulaştığını bildirdi.
Haberde, “Tıbbi kaynaklar İsrail güçlerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde en az 98 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı” ifadesine yer verildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonu genişlettiğini duyururken rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması halinde eylemlerini yeniden düzenleme olasılığını da göz ardı etmemişti.
İran, Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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