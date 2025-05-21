https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/israilin-son-bir-gunde-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-100-kadar-filistinli-hayatini-kaybetti-1096387085.html
İsrail'in son bir günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100 kadar Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in son bir günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100 kadar Filistinli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 98 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T08:24+0300
2025-05-21T08:24+0300
2025-05-21T11:23+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
filistin
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gazze
i̇srail
sivil ölümleri
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Al Jazeera televizyonu yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi’nde son bir gündeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 98’e ulaştığını bildirdi.Haberde, “Tıbbi kaynaklar İsrail güçlerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde en az 98 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı” ifadesine yer verildi.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonu genişlettiğini duyururken rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması halinde eylemlerini yeniden düzenleme olasılığını da göz ardı etmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/abd-istihbarat-aldi-israil-iranin-nukleer-tesislerini-vurmaya-hazirlaniyor-1096379839.html
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ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, sivil ölümleri
ortadoğu, filistin, gazze şeridi, gazze, i̇srail, sivil ölümleri
İsrail'in son bir günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100 kadar Filistinli hayatını kaybetti
08:24 21.05.2025 (güncellendi: 11:23 21.05.2025)
İsrail ordusunun, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 98 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Al Jazeera
televizyonu yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi’nde son bir gündeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 98’e ulaştığını bildirdi.
Haberde, “Tıbbi kaynaklar İsrail güçlerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde en az 98 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı” ifadesine yer verildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonu genişlettiğini duyururken rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması halinde eylemlerini yeniden düzenleme olasılığını da göz ardı etmemişti.