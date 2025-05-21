https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/israil-aralarinda-turk-rus-ingiliz-ve-ab-diplomatlarinin-da-bulundugu-heyete-ates-acti-derhal-1096401384.html

İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı: 'Derhal açıklama' istendi

İsrail aralarında Türk, Rus, İngiliz ve AB diplomatlarının da bulunduğu heyete ateş açtı: 'Derhal açıklama' istendi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun, Cenin’e ziyaret gerçekleştiren uluslararası diplomatik heyete ateş açması büyük tepki çekti. Filistin yönetimi olayı “iğrenç suç” olarak... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T16:11+0300

2025-05-21T16:11+0300

2025-05-21T16:27+0300

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i̇srail- filistin çatışması

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İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlenen diplomatik ziyaret sırasında heyeti hedef aldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, diplomatik temsilcilerin gerçek mermilerle hedef alınmasını kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.Heyette hangi ülkeler vardı?Resmi Filistin haber ajansı WAFA, heyette Avrupa Birliği, Türkiye, Mısır, Ürdün, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Hindistan, Brezilya, İtalya, İspanya, Kanada, Polonya, Romanya, Meksika, Japonya, Litvanya, Avusturya, Sri Lanka, Şili ve Bulgaristan gibi ülkelerden diplomatların yer aldığını aktardı.Tepkiler art arda geldiİtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail hükümetini derhal ne olduğunu açıklamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Tajani, saldırıya uğrayanlar arasında bir İtalyan diplomatın da bulunduğunu, ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.İsrail: Onaylı rota dışına çıkıldı, uyarı ateşi açtıkİsrail ordusu, heyetin onaylanan rotadan saparak yetkilendirilmemiş bir bölgeye girdiğini öne sürdü. Açıklamada, “askerlerimiz uyarı ateşi açtı ve olayda yaralanan olmadı” denildi. Tel Aviv yönetimi, yaşanan rahatsızlıktan dolayı üzgün olduklarını bildirdi.Diplomatlar olay anını doğruladıAFP'ye konuşan bir diplomat, Cenin mülteci kampı yakınlarında tekrar eden atışlar duyduklarını ve bölgede ciddi bir gerginlik yaşandığını belirtti. Olay sırasında heyetin güvenliği diplomatik korumalar ve yerel otoriteler tarafından sağlandı.Batı Şeria’da Gerginlik TırmanıyorDiplomatların ziyareti, geçtiğimiz hafta Tulkerem kentinde gerçekleşen benzer bir misyonu takip ediyordu. Uluslararası temsilcilerin, sahadaki askeri müdahaleleri doğrudan gözlemleme amacıyla düzenledikleri bu ziyaretler, bölgede Filistinli sivillere yönelik ihlallerin belgelenmesini hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/zaharova-lavrov-fidanla-ukrayna-meselesini-istisare-edecek-1096399727.html

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