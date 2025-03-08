https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/kurye-duzenlemesi-resmi-gazetede-calisma-saatlerine-siki-takip-1094309723.html
Kurye düzenlemesi Resmi Gazete’de: Çalışma saatlerine sıkı takip
Kurye düzenlemesi Resmi Gazete’de: Çalışma saatlerine sıkı takip
Sputnik Türkiye
8 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile dijital platformlardaki hızlı gönderi hizmetleri, posta sektörü kapsamına alındı. Yeni düzenlemeye... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T09:41+0300
2025-03-08T09:41+0300
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Pandemi ile birlikte hızla büyüyen ve günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kurye hizmetleri, yeni düzenlemeyle resmi bir çerçeveye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan değişikliklerin hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, “Bu hizmetler başlangıçta temel gıda taşımacılığıyla başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması, konuya ilişkin bir düzenleme yapılmasını zorunlu kıldı" dedi.Çalışma saatleri btk’ya bildirilecekYeni düzenlemeyle kuryelerin çalışma saatleri artık BTK’ya bildirilecek. Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK’ya bildirilmesi zorunluluğu sayesinde, mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu adımla birlikte hem çalışan hakları korunacak hem de denetim mekanizması güçlendirilecek.Gönderi güvenliği ve denetim artacakBakan Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde de kurye hizmetlerinin posta sektörü içinde değerlendirildiğine dikkat çekerek, “AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği güvence altına alınacak” dedi.Denetimlerin artırılmasıyla birlikte tüketici şikayetlerinin azalması bekleniyor. Uraloğlu, daha önce bu alanda herhangi bir resmi denetimin yapılmadığını ve şikayet yönetiminin yetersiz kaldığını belirterek, “Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Kayıt dışı hizmetlerin önüne geçilecekDüzenleme, kayıt dışı çalışan kuryelerin ve firmaların sisteme dahil edilmesini de amaçlıyor. Bakan Uraloğlu, “Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek.” diyerek, kurye sektöründe daha şeffaf bir yapı kurulacağını vurguladı.Yeni düzenleme sadece denetim ve tüketici memnuniyetini artırmayı değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de hedefliyor. Bakan Uraloğlu, “Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yeni yükümlülükler getiriyoruz” diyerek, sektörün çevresel etkilerini azaltmaya yönelik adımların atılacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html
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bilgi teknolojileri (bt), btk, resmi gazete, motokurye
bilgi teknolojileri (bt), btk, resmi gazete, motokurye
Kurye düzenlemesi Resmi Gazete’de: Çalışma saatlerine sıkı takip
8 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile dijital platformlardaki hızlı gönderi hizmetleri, posta sektörü kapsamına alındı. Yeni düzenlemeye göre kuryelerin çalışma saatleri artık Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirilmek zorunda.
Pandemi ile birlikte hızla büyüyen ve günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kurye hizmetleri, yeni düzenlemeyle resmi bir çerçeveye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan değişikliklerin hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, “Bu hizmetler başlangıçta temel gıda taşımacılığıyla başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması, konuya ilişkin bir düzenleme yapılmasını zorunlu kıldı" dedi.
Çalışma saatleri btk’ya bildirilecek
Yeni düzenlemeyle kuryelerin çalışma saatleri artık BTK’ya bildirilecek. Bakan Uraloğlu, “Kuryelerin çalışma saatlerinin BTK’ya bildirilmesi zorunluluğu sayesinde, mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu adımla birlikte hem çalışan hakları korunacak hem de denetim mekanizması güçlendirilecek.
Gönderi güvenliği ve denetim artacak
Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde de kurye hizmetlerinin posta sektörü içinde değerlendirildiğine dikkat çekerek, “AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği güvence altına alınacak” dedi.
Denetimlerin artırılmasıyla birlikte tüketici şikayetlerinin azalması bekleniyor. Uraloğlu, daha önce bu alanda herhangi bir resmi denetimin yapılmadığını ve şikayet yönetiminin yetersiz kaldığını belirterek, “Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayıt dışı hizmetlerin önüne geçilecek
Düzenleme, kayıt dışı çalışan kuryelerin ve firmaların sisteme dahil edilmesini de amaçlıyor. Bakan Uraloğlu, “Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek.” diyerek, kurye sektöründe daha şeffaf bir yapı kurulacağını vurguladı.
Yeni düzenleme sadece denetim ve tüketici memnuniyetini artırmayı değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de hedefliyor. Bakan Uraloğlu, “Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yeni yükümlülükler getiriyoruz” diyerek, sektörün çevresel etkilerini azaltmaya yönelik adımların atılacağını belirtti.