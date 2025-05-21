https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/icisleri-bakanligindan-aciklama-tunceli-valisi-bulent-tekbiyik-merkeze-cekildi-1096391573.html
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi
Sputnik Türkiye
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkeze çekildi. Tekbıyıkoğlu'nun yerine Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan'ın vekâleten görevlendirildiği belirtildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T12:17+0300
2025-05-21T12:17+0300
2025-05-21T12:25+0300
türki̇ye
tunceli
tunceli valiliği
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096391266_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_8c9a8bff36a3ff592945b935bceab7ac.jpg
İçişleri Bakanlığı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı emrine alındığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/istanbullular-dikkat-yarin-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatacak-1096385467.html
türki̇ye
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096391266_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_9ac3f1ce37418cc234c401d34fa916d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tunceli, tunceli valiliği, i̇çişleri bakanlığı
tunceli, tunceli valiliği, i̇çişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi
12:17 21.05.2025 (güncellendi: 12:25 21.05.2025)
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkeze çekildi. Tekbıyıkoğlu'nun yerine Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan'ın vekâleten görevlendirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı emrine alındığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir" denildi.