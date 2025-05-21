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İçinden eldiven de çıkmıştı: Tarihi geçmiş peynirlerden yapılan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi
İçinden eldiven de çıkmıştı: Tarihi geçmiş peynirlerden yapılan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Sakarya'da eski tarihli peynirlerden üretilen 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi. Peynirleri üreten firmanın daha önce yaptığı peynirlerin içinden plastik... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T02:25+0300
2025-05-21T02:44+0300
türki̇ye
kaşar peyniri
üretim
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi. Üretim yapılan işletmenin camlarının içeriden karartılarak faaliyetlerinin gizlenmeye çalışıldığı, personel giriş ve çıkışları ile malzeme indirme-yükleme işlemlerinin hava karardıktan sonra yapıldığı, malzeme indirme-yükleme esnasında araçların işletmenin giriş kapısına tamamen yanaştırılmak suretiyle faaliyetlerinin anlaşılmaması için çaba gösterildiği belirlendi.Tarihi geçmiş kaşar peynirlerinden yeniden kaşar ürettilerYapılan incelemede işletmede peynir üretmek için süt kullanılmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin toplanarak tekrar kaşar peyniri üretildiği anlaşıldı.Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletme sahibine onaysız faaliyet göstermekten 210 bin 622 lira idari yaptırım cezası uygulandı.Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.Öte yandan mart ayında Alo Gıda (174) hattına gelen ihbarda bir şarküteriden alınan kaşar peynirinden yabancı cisim çıktığı belirtilmişti. İhbar sonrası yapılan incelemede içinden eldiven çıkan kaşar peynirinin söz konusu işletmede üretildiği ortaya çıktı.
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kaşar peyniri, üretim, son kullanma tarihi
kaşar peyniri, üretim, son kullanma tarihi

İçinden eldiven de çıkmıştı: Tarihi geçmiş peynirlerden yapılan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi

02:25 21.05.2025 (güncellendi: 02:44 21.05.2025)
© AAKaşar peyniri
Kaşar peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA
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Sakarya'da eski tarihli peynirlerden üretilen 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi. Peynirleri üreten firmanın daha önce yaptığı peynirlerin içinden plastik eldiven çıkan firma olduğu anlaşıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.
Üretim yapılan işletmenin camlarının içeriden karartılarak faaliyetlerinin gizlenmeye çalışıldığı, personel giriş ve çıkışları ile malzeme indirme-yükleme işlemlerinin hava karardıktan sonra yapıldığı, malzeme indirme-yükleme esnasında araçların işletmenin giriş kapısına tamamen yanaştırılmak suretiyle faaliyetlerinin anlaşılmaması için çaba gösterildiği belirlendi.

Tarihi geçmiş kaşar peynirlerinden yeniden kaşar ürettiler

Yapılan incelemede işletmede peynir üretmek için süt kullanılmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin toplanarak tekrar kaşar peyniri üretildiği anlaşıldı.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletme sahibine onaysız faaliyet göstermekten 210 bin 622 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.
Öte yandan mart ayında Alo Gıda (174) hattına gelen ihbarda bir şarküteriden alınan kaşar peynirinden yabancı cisim çıktığı belirtilmişti. İhbar sonrası yapılan incelemede içinden eldiven çıkan kaşar peynirinin söz konusu işletmede üretildiği ortaya çıktı.
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