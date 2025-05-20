https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/bitcoin-107-bin-dolara-ulasti-btc-ne-kadar-olacak-1096375588.html

Bitcoin, 107 bin dolara ulaştı: BTC ne kadar olacak?

Bitcoin, 107 bin dolara ulaştı: BTC ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Bitcoin (BTC), 20 Mayıs’ta gün içi sert bir yükseliş sergileyerek kısa süreliğine 107 bin 87 dolara kadar çıktıktan sonra, 106 bin 766 dolardan işlem görmeye... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T23:36+0300

2025-05-20T23:36+0300

2025-05-20T23:36+0300

ekonomi̇

bitcoin

bitcoin madenciliği

bitcoin classic (btc)

bitcoin cash (bcc)

bitcoin-bank

kripto

kripto para cüzdanı

kripto para

kripto para madenciliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055356853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e90982bdbdeb58059cdb2c56463b7781.jpg

Bitcoin (BTC), sert bir yükselişle kısa süreliğine 107 bin 87 dolara kadar çıktıktan sonra 106 bin 766 dolar seviyesine geriledi.Kripto para piyasasının en değerli dijital parası Bitcoin (BTC), 20 Mayıs'ta ani bir yükselişle 107 bin dolar seviyesini görürken analistler, bu hareketin 106 bin dolar direncinin aşılması ve kısa pozisyon kapatmalardan kaynaklandığını belirtti. Ünlü kripto yorumcusu Fred Krueger'in Temmuz'dan itibaren 90 günde BTC'nin 600 bin dolara çıkabileceği iddiası dikkat çekti. Krueger'in bu iddiasının ABD dolarının zayıflaması ve tahvil faizlerindeki olası sıçramaları ele aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kripto-para-piyasasi-yukselise-gecti-bitcoin-ne-kadar-1096068715.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), bitcoin-bank, kripto, kripto para cüzdanı, kripto para, kripto para madenciliği