https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/bitcoin-107-bin-dolara-ulasti-btc-ne-kadar-olacak-1096375588.html
Bitcoin, 107 bin dolara ulaştı: BTC ne kadar olacak?
Bitcoin, 107 bin dolara ulaştı: BTC ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Bitcoin (BTC), 20 Mayıs’ta gün içi sert bir yükseliş sergileyerek kısa süreliğine 107 bin 87 dolara kadar çıktıktan sonra, 106 bin 766 dolardan işlem görmeye... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T23:36+0300
2025-05-20T23:36+0300
2025-05-20T23:36+0300
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Bitcoin (BTC), sert bir yükselişle kısa süreliğine 107 bin 87 dolara kadar çıktıktan sonra 106 bin 766 dolar seviyesine geriledi.Kripto para piyasasının en değerli dijital parası Bitcoin (BTC), 20 Mayıs'ta ani bir yükselişle 107 bin dolar seviyesini görürken analistler, bu hareketin 106 bin dolar direncinin aşılması ve kısa pozisyon kapatmalardan kaynaklandığını belirtti. Ünlü kripto yorumcusu Fred Krueger'in Temmuz'dan itibaren 90 günde BTC'nin 600 bin dolara çıkabileceği iddiası dikkat çekti. Krueger'in bu iddiasının ABD dolarının zayıflaması ve tahvil faizlerindeki olası sıçramaları ele aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kripto-para-piyasasi-yukselise-gecti-bitcoin-ne-kadar-1096068715.html
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Bitcoin, 107 bin dolara ulaştı: BTC ne kadar olacak?
Bitcoin (BTC), 20 Mayıs’ta gün içi sert bir yükseliş sergileyerek kısa süreliğine 107 bin 87 dolara kadar çıktıktan sonra, 106 bin 766 dolardan işlem görmeye başladı. 5 dakikalık mum grafiğinde görülen fiyat hareketi, günün erken saatlerinde yatay seyir ve küçük düşüşlerin ardından güçlü bir yükselişi ortaya koydu.
Bitcoin (BTC), sert bir yükselişle kısa süreliğine 107 bin 87 dolara kadar çıktıktan sonra 106 bin 766 dolar seviyesine geriledi.
Kripto para piyasasının en değerli dijital parası Bitcoin (BTC), 20 Mayıs'ta ani bir yükselişle 107 bin dolar seviyesini görürken analistler, bu hareketin 106 bin dolar direncinin aşılması ve kısa pozisyon kapatmalardan kaynaklandığını belirtti.
Ünlü kripto yorumcusu Fred Krueger'in Temmuz'dan itibaren 90 günde BTC'nin 600 bin dolara çıkabileceği iddiası dikkat çekti. Krueger'in bu iddiasının ABD dolarının zayıflaması ve tahvil faizlerindeki olası sıçramaları ele aldığı belirtildi.