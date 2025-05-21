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IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı: Bu detay yüzünden borçlu olabilirsiniz
IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı: Bu detay yüzünden borçlu olabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Kira ödemesini IBAN ile yapan kiracılar için kritik uyarı geldi. Açıklama kısmı boş bırakılan banka transferleri, ileride “kira ödenmedi” iddialarına neden... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T09:42+0300
2025-05-21T09:42+0300
ekonomi̇
kira
yargıtay
kira bedeli
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Son yıllarda kira ödemeleri IBAN yoluyla banka transferi ile gerçekleştiriliyor. Bu yöntem hem kiracılar hem de ev sahipleri için kolaylık sağlasa da açıklama yapılmaması durumunda ciddi hukuki riskler doğurabiliyor.Açıklama yapılmazsa borçlu sayılabilirsinizAçıklama kısmı boş bırakılarak yapılan kira ödemeleri, ev sahibine “kira alınmadı” iddiası için fırsat yaratabiliyor. Hukuki süreçte banka dekontları yalnızca para transferini ispatlarken, ödemenin kira bedeli olduğuna dair açık bir ibare olmaması durumunda, kiracılar haksız duruma düşebiliyor.Yargıtay kararları da bu yöndeGeçmişte görülen davalarda, açıklama yapılmadan gönderilen para “emanet” ya da “başka borcun ödemesi” olarak değerlendirilebildi. Bazı kiracılar parayı göndermesine rağmen ne için gönderdiğini kanıtlayamadığı için mahkemelerde kirayı ödememiş sayıldı.Gayrimenkul hukuku uzmanları, kira ödemelerinde mutlaka “… ayı kira bedeli” şeklinde açıklama yapılmasını öneriyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” ibaresi, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda güçlü bir hukuki delil oluşturuyor.Kiracıların kendilerini kötü niyetli ev sahiplerine karşı koruyabilmesi için ödeme açıklamasına dikkat etmesi gerekiyor. Açıklama eklenmeyen her ödeme, mali ve hukuki sorunlara kapı aralayabilir.
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kira, yargıtay, kira bedeli, iban
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IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı: Bu detay yüzünden borçlu olabilirsiniz

09:42 21.05.2025
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Kira ödemesini IBAN ile yapan kiracılar için kritik uyarı geldi. Açıklama kısmı boş bırakılan banka transferleri, ileride “kira ödenmedi” iddialarına neden olabilir. Hukukçular, her ödeme işlemine ay ve yıl belirtilerek “kira bedeli” notu düşülmesini öneriyor. Aksi takdirde kiracılar borçlu duruma düşebilir.
Son yıllarda kira ödemeleri IBAN yoluyla banka transferi ile gerçekleştiriliyor. Bu yöntem hem kiracılar hem de ev sahipleri için kolaylık sağlasa da açıklama yapılmaması durumunda ciddi hukuki riskler doğurabiliyor.

Açıklama yapılmazsa borçlu sayılabilirsiniz

Açıklama kısmı boş bırakılarak yapılan kira ödemeleri, ev sahibine “kira alınmadı” iddiası için fırsat yaratabiliyor. Hukuki süreçte banka dekontları yalnızca para transferini ispatlarken, ödemenin kira bedeli olduğuna dair açık bir ibare olmaması durumunda, kiracılar haksız duruma düşebiliyor.

Yargıtay kararları da bu yönde

Geçmişte görülen davalarda, açıklama yapılmadan gönderilen para “emanet” ya da “başka borcun ödemesi” olarak değerlendirilebildi. Bazı kiracılar parayı göndermesine rağmen ne için gönderdiğini kanıtlayamadığı için mahkemelerde kirayı ödememiş sayıldı.
Gayrimenkul hukuku uzmanları, kira ödemelerinde mutlaka “… ayı kira bedeli” şeklinde açıklama yapılmasını öneriyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” ibaresi, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda güçlü bir hukuki delil oluşturuyor.
Kiracıların kendilerini kötü niyetli ev sahiplerine karşı koruyabilmesi için ödeme açıklamasına dikkat etmesi gerekiyor. Açıklama eklenmeyen her ödeme, mali ve hukuki sorunlara kapı aralayabilir.
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