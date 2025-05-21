https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/iban-uzerinden-kira-yatiranlar-icin-kritik-uyari-bu-detay-yuzunden-borclu-olabilirsiniz-1096382528.html

IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı: Bu detay yüzünden borçlu olabilirsiniz

IBAN üzerinden kira yatıranlar için kritik uyarı: Bu detay yüzünden borçlu olabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Kira ödemesini IBAN ile yapan kiracılar için kritik uyarı geldi. Açıklama kısmı boş bırakılan banka transferleri, ileride “kira ödenmedi” iddialarına neden... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T09:42+0300

2025-05-21T09:42+0300

2025-05-21T09:42+0300

ekonomi̇

kira

yargıtay

kira bedeli

iban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Son yıllarda kira ödemeleri IBAN yoluyla banka transferi ile gerçekleştiriliyor. Bu yöntem hem kiracılar hem de ev sahipleri için kolaylık sağlasa da açıklama yapılmaması durumunda ciddi hukuki riskler doğurabiliyor.Açıklama yapılmazsa borçlu sayılabilirsinizAçıklama kısmı boş bırakılarak yapılan kira ödemeleri, ev sahibine “kira alınmadı” iddiası için fırsat yaratabiliyor. Hukuki süreçte banka dekontları yalnızca para transferini ispatlarken, ödemenin kira bedeli olduğuna dair açık bir ibare olmaması durumunda, kiracılar haksız duruma düşebiliyor.Yargıtay kararları da bu yöndeGeçmişte görülen davalarda, açıklama yapılmadan gönderilen para “emanet” ya da “başka borcun ödemesi” olarak değerlendirilebildi. Bazı kiracılar parayı göndermesine rağmen ne için gönderdiğini kanıtlayamadığı için mahkemelerde kirayı ödememiş sayıldı.Gayrimenkul hukuku uzmanları, kira ödemelerinde mutlaka “… ayı kira bedeli” şeklinde açıklama yapılmasını öneriyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” ibaresi, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda güçlü bir hukuki delil oluşturuyor.Kiracıların kendilerini kötü niyetli ev sahiplerine karşı koruyabilmesi için ödeme açıklamasına dikkat etmesi gerekiyor. Açıklama eklenmeyen her ödeme, mali ve hukuki sorunlara kapı aralayabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/kgm-ve-hazineye-ait-kemerburgaz-kas-ve-cankayadaki-arsalar-satista-1096382149.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira, yargıtay, kira bedeli, iban